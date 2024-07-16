Google запустила новий ШІ-сервіс: чим корисний

Сервіс Google Vids дозволяє створювати відеопрезентації за допомогою штучного інтелекту (ШІ), однак доступний він поки не всім

Техногігант Google представив новий сервіс Vids, через який без особливих зусиль можна створювати ефектні відеопрезентації.

Одна з головних фішок онлайн-застосунку — можливість генерувати ролики за допомогою штучного інтелекту компанії Gemini, йдеться в блозі Google.

У Google Vids можна ввести будь-який запит, і сервіс підготує для користувача проєкт, що складається з безплатних стокових відео, сценарію та навіть озвучення на базі ШІ. Після цього можна внести правки в проєкт, змінивши порядок відеослайдів, додавши або замінивши ефекти та переходи, видаливши фон з зображень і тому подібне.

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Також у новому сервісі Google є і готові шаблони: можна створити проєкт вручну, а потім його відредагувати.

«Якщо ви вмієте робити слайди, то можете зробити і відео в Vids», — заявила компанія.

Google Vids наразі доступний для тільки в рамках програми Workspace Labs, призначеної для компаній. Коли відбудеться повноцінний запуск, поки що не повідомляється.

Водночас у Google закликали не плутати новий продукт із Sora від OpenAI, який створює відео з нуля з будь-якого запиту.

Нагадаємо, команда Google DeepMind представила технологію перетворення відео в аудіо (V2A), яка робить можливим синхронізоване аудіовізуальне створення. V2A поєднує відеопікселі з текстовими підказками природною мовою для створення насиченого звукового ландшафту для дій на екрані.

V2A сумісна з такими моделями відеогенерації, як Veo, про яку ми писали раніше. Разом вони можуть створювати кадри з драматичною партитурою, реалістичними звуковими ефектами або діалогами, які відповідають персонажам і тону відео.

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