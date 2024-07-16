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Google запустила новий ШІ-сервіс: чим корисний

16.07.2024 16:20
Дарія Шуть
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Сервіс Google Vids дозволяє створювати відеопрезентації за допомогою штучного інтелекту (ШІ), однак доступний він поки не всім

Google Vids

Фото: youtube.com, freepik.com

Техногігант Google представив новий сервіс Vids, через який без особливих зусиль можна створювати ефектні відеопрезентації.

Одна з головних фішок онлайн-застосунку — можливість генерувати ролики за допомогою штучного інтелекту компанії Gemini, йдеться в блозі Google.

У Google Vids можна ввести будь-який запит, і сервіс підготує для користувача проєкт, що складається з безплатних стокових відео, сценарію та навіть озвучення на базі ШІ. Після цього можна внести правки в проєкт, змінивши порядок відеослайдів, додавши або замінивши ефекти та переходи, видаливши фон з зображень і тому подібне.

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Також у новому сервісі Google є і готові шаблони: можна створити проєкт вручну, а потім його відредагувати.

«Якщо ви вмієте робити слайди, то можете зробити і відео в Vids», — заявила компанія.

Google Vids наразі доступний для тільки в рамках програми Workspace Labs, призначеної для компаній. Коли відбудеться повноцінний запуск, поки що не повідомляється.

Водночас у Google закликали не плутати новий продукт із Sora від OpenAI, який створює відео з нуля з будь-якого запиту.

Нагадаємо, команда Google DeepMind представила технологію перетворення відео в аудіо (V2A), яка робить можливим синхронізоване аудіовізуальне створення. V2A поєднує відеопікселі з текстовими підказками природною мовою для створення насиченого звукового ландшафту для дій на екрані.

V2A сумісна з такими моделями відеогенерації, як Veo, про яку ми писали раніше. Разом вони можуть створювати кадри з драматичною партитурою, реалістичними звуковими ефектами або діалогами, які відповідають персонажам і тону відео.

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Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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