close-btn
PaySpaceMagazine

В Україні запрацювала вебверсія Google Wallet

10.07.2024 18:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Вебверсія Google Wallet стала доступна ще в 13 країнах, зокрема в Україні

В Україні запрацювала вебверсія Google Wallet

В Україні запрацювала вебверсія Google Wallet Фото: freepik.com

Компанія Google розгортає вебверсію Google Wallet з квітня, але тепер сервіс вийшов на міжнародний рівень.

Wallet.google.com дозволяє отримати доступ до списку збережених способів оплати (кредитні + дебетові картки) та пропусків (картки лояльності, посадочні талони, квитки на концерти тощо). Якщо вони доступні, ви можете побачити актуальний штрих-код, а також видалити їх. Посвідчення особи та інші перепустки доступні лише в мобільному додатку.

Тепер ви можете керувати своїми платіжними методами та перепустками, оновлювати налаштування Гаманця та Google Pay, а також переглядати останні транзакції — і все це в одному місці.

Історія транзакцій показує більш повний список платежів у порівнянні з застосунком, який відображає лише 10 взаємодій. Щоб отримати доступ до цієї інформації, потрібно підтвердити особистість (Google Prompt). Також є сторінка налаштувань, яка містить посилання на різні налаштування Google (адреса, дані, конфіденційність тощо).

Цікаве по темі: Mastercard запускає програму Wallet Express

Раніше Google Wallet був доступний лише в США, а згодом і в Японії, тепер він є в таких країнах:

  1. Бразилія
  2. Чехія
  3. Франція
  4. Німеччина
  5. Угорщина
  6. Ірландія
  7. Італія
  8. Японія
  9. Нідерланди
  10. Польща
  11. Румунія
  12. Іспанія
  13. США
  14. Великобританію
  15. Україна

Нагадаємо, що Google Wallet припинить підтримку деяких версій Android. З 10 червня Google Wallet вимагає Android 9 або новішої версії на смартфоні та Wear OS 2.x або новішої версії на смарт-годиннику. Щодо причин такого переходу на нову версію, Google Wallet повідомляє, що «оновлення безпеки недоступні для версій Android нижче 9».

Також ми писали, що Google Wallet додав меню верифікації для Android-пристроїв. За допомогою нових налаштувань, розміщених у розділі «Безпека» налаштувань гаманця, користувачі тепер мають змогу кастомізувати свій досвід верифікації, вибираючи конкретні дії, які вимагатимуть підтвердження ідентичності.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google планує зробити пошук платним: причина

Google виділив 700 тисяч євро для навчання українців – деталі програми

Українські стартапи отримають $10 млн від Google

За матеріалами: 9to5google.

Рубрики: Google PayGoogleНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Google надасть користувачам доступ до даркнету 10.07.2024

Google надасть користувачам доступ до даркнету
Google став вдвічі більше забруднювати атмосферу через ШІ 04.07.2024

Google став вдвічі більше забруднювати атмосферу через ШІ
В iPhone з'явиться ШІ одразу від двох великих компаній 02.07.2024

В iPhone з'явиться ШІ одразу від двох великих компаній
Український офіс Google може очолити директорка Київстару — Forbes 02.07.2024

Український офіс Google може очолити директорка Київстару — Forbes
Google додасть 110 нових мов в Перекладач 27.06.2024

Google додасть 110 нових мов в Перекладач
Google скасовує функцію безперервної прокрутки сторінок у пошуку 26.06.2024

Google скасовує функцію безперервної прокрутки сторінок у пошуку
Вибір редакції
Всі
Запрошуємо на конференцію TechFin Expert Summit 2024 — встигніть придбати квитки
ТОП статей 09.07.2024

Запрошуємо на конференцію TechFin Expert Summit 2024 — встигніть придбати квитки

 Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі
ТОП статей 08.07.2024

Учасники фінансових ринків: основні групи та їхні ролі
Останні новини
Сьогодні  20:20

НБУ оштрафував два небанки: на яку суму

 Сьогодні  19:40

ПриватБанк визнали найефективнішим банком Європи

 Сьогодні  19:00

3 криптовалюти, у яких є потенціал обійти Біткоїн

 Сьогодні  18:20

Apple та Microsoft відмовилися від місць в правлінні OpenAI: причина

 Сьогодні  18:00

В Україні запрацювала вебверсія Google Wallet

 Сьогодні  17:40

Які зміни відбулися на фінансовому ринку в червні — НБУ

 Сьогодні  16:20

Прокинувся давній біткоїн-кит: як зріс його прибуток за 10 років

 Всі новини