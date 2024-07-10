В Україні запрацювала вебверсія Google Wallet

Вебверсія Google Wallet стала доступна ще в 13 країнах, зокрема в Україні

Компанія Google розгортає вебверсію Google Wallet з квітня, але тепер сервіс вийшов на міжнародний рівень.

Wallet.google.com дозволяє отримати доступ до списку збережених способів оплати (кредитні + дебетові картки) та пропусків (картки лояльності, посадочні талони, квитки на концерти тощо). Якщо вони доступні, ви можете побачити актуальний штрих-код, а також видалити їх. Посвідчення особи та інші перепустки доступні лише в мобільному додатку.

Тепер ви можете керувати своїми платіжними методами та перепустками, оновлювати налаштування Гаманця та Google Pay, а також переглядати останні транзакції — і все це в одному місці.

Історія транзакцій показує більш повний список платежів у порівнянні з застосунком, який відображає лише 10 взаємодій. Щоб отримати доступ до цієї інформації, потрібно підтвердити особистість (Google Prompt). Також є сторінка налаштувань, яка містить посилання на різні налаштування Google (адреса, дані, конфіденційність тощо).

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Раніше Google Wallet був доступний лише в США, а згодом і в Японії, тепер він є в таких країнах:

Бразилія Чехія Франція Німеччина Угорщина Ірландія Італія Японія Нідерланди Польща Румунія Іспанія США Великобританію Україна

Нагадаємо, що Google Wallet припинить підтримку деяких версій Android. З 10 червня Google Wallet вимагає Android 9 або новішої версії на смартфоні та Wear OS 2.x або новішої версії на смарт-годиннику. Щодо причин такого переходу на нову версію, Google Wallet повідомляє, що «оновлення безпеки недоступні для версій Android нижче 9».

Також ми писали, що Google Wallet додав меню верифікації для Android-пристроїв. За допомогою нових налаштувань, розміщених у розділі «Безпека» налаштувань гаманця, користувачі тепер мають змогу кастомізувати свій досвід верифікації, вибираючи конкретні дії, які вимагатимуть підтвердження ідентичності.

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За матеріалами: 9to5google.