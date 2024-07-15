Google припиняє підтримку популярної версії Android

Компанія Google оголосила, що припиняє офіційну підтримку Android Lollipop (версія 5.0)

Багато хто з приємністю пам’ятає запуск Android Lollipop у листопаді 2014 року. Вона принесла купу крутих нових функцій і швидко стала улюбленою для багатьох користувачів Android. Але після десяти років роботи компанія Google припиняє підтримку Lollipop.

Це рішення відображає мінливий світ технологій. Оскільки менше 1% активних пристроїв Android все ще використовують Lollipop, Google більше не буде надавати оновлення для Сервісів Google Play на цих пристроях. Оновлення сервісів Play приносять нові функції, виправлення безпеки в Play Маркеті та сумісність з найновішими програмами. Без цих оновлень на пристроях Lollipop можуть виникнути проблеми із запуском деяких нових програм у майбутньому.

Хоча пристрій Lollipop все ще працюватиме, він може бути не таким корисним. Відсутність оновлень безпеки викликає велике занепокоєння, оскільки ці оновлення необхідні для захисту інформації та усунення будь-яких слабких місць. Крім того, проблеми з сумісністю можуть обмежити кількість додатків, якими ви можете користуватися. Багато додатків, особливо банківські програми та програми для соціальних мереж, все частіше вимагають новіших версій Android, часто Android 10 або вище.

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Отже, що це означає для людей, які все ще використовують Lollipop? Для багатьох це, безумовно, сентиментальна прив’язаність, оскільки ці пристрої займають особливе місце в історії Android. Однак, з практичної точки зору, відсутність оновлень викликає занепокоєння щодо безпеки і того, наскільки добре працює пристрій. Оновлення до новішої версії Android може бути найкращим вибором для забезпечення безпечної та безперебійної роботи.

Закінчення підтримки Lollipop підкреслює постійний прогрес у мобільних технологіях. З появою нових версій Android з кращими функціями та сильнішим захистом, старі версії, такі як Lollipop, зрештою досягають кінця свого життєвого циклу. Це показує, наскільки важливо бути в курсі оновлень і за необхідності оновлювати свій пристрій, щоб забезпечити безпеку і хорошу роботу телефону.

Нагадаємо, що Google Wallet припинить підтримку деяких версій Android. Google підвищує мінімальну версію операційної системи для Wallet на пристроях Android та Wear OS.

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За матеріалами: Gizchina.