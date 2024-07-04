Google став вдвічі більше забруднювати атмосферу через ШІ

В Google пояснюють сплеск викидів парникових газів збільшенням споживання енергії в центрі обробки даних і викидів у ланцюзі поставок, викликаних швидким прогресом і попитом на ШІ

Парникові викиди техногіганта Google зросли майже на 50% порівняно з 2019 роком, йдеться в екологічному звіті компанії за 2024 рік.

Документ повинен був демонструвати прогрес Google на шляху до досягнення самопроголошеної мети досягти нульових викидів до 2030 року. Натомість компанія упродовж останніх п’яти років лише збільшує викиди парникових газів.

Читайте також: Український офіс Google може очолити директорка Київстару — Forbes

Наскільки та чому збільшились викиди

Згідно зі звітом, у 2023 році викиди Google зросли на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 14,3 млн метричних тонн вуглекислого газу. Це на 48% більше, ніж 2019 року, і на 13% більше, ніж 2018 року.

«Цей результат в першу чергу пов’язаний зі збільшенням енергоспоживання центрів обробки даних та викидів у ланцюжку постачання. Оскільки ми продовжуємо інтегрувати штучний інтелект у наші продукти, скорочення викидів може бути складним завданням через зростання попиту на енергію, пов’язане з очікуваним збільшенням наших інвестицій у технічну інфраструктуру», — пояснили в компанії.

У звіті зазначено, що загальне споживання електроенергії центром обробки даних компанії зросло на 17% у 2023 році.

Вас може зацікавити: Google інтегрував ШІ-функції в Gmail

Водночас в Google зазначають, що їхні центри обробки даних в 1,8 раза енергоефективніші, ніж звичайний центр обробки даних. Компанія додала, що продовжує пом’якшувати вплив ШІ на навколишнє середовище шляхом оптимізації моделі, ефективної інфраструктури та скорочення викидів.

Чим небезпечні парникові викиди

Парникові викиди — це гази, такі як вуглекислий газ, метан, окис азоту, гідрофторвуглевод, перфторвуглевод та гексафторид сірки, які здатні утримувати тепло в атмосфері Землі. Це називається парниковим ефектом — коли енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися у космос, бо затримується в молекулах парникових газів.

Таким чином шкідливі викиди в повітря збільшують ризик виникнення засух, спричиняють більші опади та виникнення повеней. Крім того, парникові гази є причиною частих лісових пожеж та підняття рівня морів, до того ж через них шторми стають сильнішими. Також ці речовини загрожують запасам прісної води, сільському господарству та дикій природі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google планує зробити пошук платним: причина

Материнська компанія Google вперше в історії виплатить дивіденди: скільки отримають акціонери

Google виділив 700 тисяч євро для навчання українців – деталі програми

За матеріалами CNBC