Google створить ШІ-центри в космосі: проєкт Suncatcher

06.11.2025 19:00
Ольга Деркач

Проєкт Suncatcher передбачає створення мереж супутників зі штучним інтелектом, які працюватимуть на сонячній енергії, розвиваючи машинне навчання за межами Землі

Фото: chatgpt.com

Уявіть собі дата-центри, що плавають на орбіті, безпосередньо живляться енергією Сонця та підтримують моделі машинного навчання без земних енергетичних обмежень. Саме це — сміливий новий експеримент Google під назвою Project Suncatcher: дослідницька ініціатива, яка вивчає, як сузір’я сонячних супутників можуть у майбутньому масштабувати обчислення для штучного інтелекту в космосі.

Проєкт, оголошений цього тижня, передбачає створення компактних мереж супутників, оснащених процесорами Tensor Processing Units (TPU) від Google, з’єднаних оптичними каналами зв’язку та живлених майже безперервним сонячним світлом.

Мета — створити космічну інфраструктуру ШІ, яка зможе революціонізувати процеси навчання та розгортання моделей машинного навчання.

«Сонце — це найпотужніше джерело енергії в нашій Сонячній системі, що випромінює понад 100 трильйонів разів більше енергії, ніж усе людство виробляє електрики», — зазначає Google у науковій роботі «Towards a future space-based, highly scalable AI infrastructure system design».

За їхніми словами, на правильній орбіті сонячна панель може бути до 8 разів продуктивнішою, ніж на Землі, і забезпечувати живлення майже безперервно.

У дослідженні описується амбітна система, що поєднує сонячну енергію, розташування на низькій навколоземній орбіті та оптичну мережу зв’язку для створення взаємопов’язаного «сузір’я ШІ».

Такий підхід, за словами Google, може «зменшити навантаження на земні ресурси» та водночас відкрити безпрецедентні обчислювальні можливості для роботи штучного інтелекту.

За матеріалами interestingengineering.com.

