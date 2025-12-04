Названо найпопулярніші пошукові запити в Google у 2025

Щороку Google публікує звіт із найпопулярнішими трендовими пошуковими запитами, який дає уявлення про те, що привертало нашу спільну увагу — від попкультури та розваг до інтернет-трендів і новинних подій. Цього року людей у всьому світі найбільше цікавило найрізноманітніше: від ШІ-чатботів до команди Toronto Blue Jays

Перш ніж перейти до деталей, варто зазначити: звіт Google не відображає загалом найпопулярніші запити. Якби це було так, список був би заповнений загальними словами на кшталт «погода», а не трендовими темами. Натомість Google Year in Search виділяє запити, які у 2025 році показали стабільний сплеск трафіку порівняно з 2024 роком.

Утім, найпопулярнішим трендовим запитом року став Gemini — ШІ-чатбот Google. Далі йдуть India vs England та Charlie Kirk. І Gemini був не єдиним ШІ-чатботом у списку: DeepSeek посів сьоме місце серед трендових запитів року.

У 2025 році, за даними Google, Чарлі Кірк став головною трендовою темою в новинах, а запит Charlie Kirk assassination очолив список. Другим і третім трендовими новинними запитами стали Iran та US Government Shutdown відповідно.

У категорії рецептів і їжі перше місце посів солодко-гострий соус hot honey, а Marry Me Chicken і chimichurri доповнили трійку лідерів.

Серед фільмів найпопулярнішим трендовим запитом став Anora, за ним — Superman та Minecraft Movie. У категорії акторів перше місце посіла зірка Anora Майкі Медісон. Другим став Льюїс Пуллман, який зіграв у фільмі Marvel Thunderbolts, а третє місце — Ізабела Мерсед, яка знялася у Superman.

У спорті першим трендовим запитом став FIFA Club World Cup, далі — Asia Cup та ICC Champions Trophy. Найчастіше серед спортивних команд шукали Paris Saint-Germain F.C., а друге й третє місця посіли S.L. Benfica та Toronto Blue Jays відповідно.

Серед подкастів першим трендовим запитом став The Charlie Kirk Show, далі — New Heights Джейсона й Тревіса Келсі та This is Gavin Newsom.

У категорії книжок найпопулярнішим трендовим запитом стала Regretting You Коллін Гувер. Друге й третє місця посіли Onyx Storm Ребекки Яррос та Lights Out Навіси Аллен.

В Україні найпопулярнішими запитами стали «графіки відключення світла» та шоу «Холостяк». Третє місце — серіал «Гра в кальмара 2».

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став боксер Олександр Усик. Також користувачі активно шукали інформацію про актора та нового «Холостяка» Тараса Цимбалюка, премʼєр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп.

Серед фільмів найвищий інтерес викликав фантастичний бойовик «Ущелина». Друге і третє місця посіли фільм жахів «Носферату» та драма «Хороша погана дівчинка».

За матеріалами techcrunch.com.