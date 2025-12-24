Національний банк оштрафував небанк на 2,9 млн грн та відкликав ліцензії двом фінустановам

Нацбанк України застосував до ПРАТ «СК «Респект» захід впливу за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність учасників ринків фінансових послуг. Також регулятор відкликав ліцензії двом небанківським фінансовим установам на підставі їхніх власних заяв

Щодо заходу впливу

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 грудня 2025 року за результатами планової інспекційної перевірки, що була здійснена Департаментом інспектування Національного банку.

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення до ПРАТ «СК «Респект» застосовано заходи впливу у вигляді:

накладення штрафу в розмірі 2 400 000 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами);

за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами); накладення штрафу в розмірі 480 000грн за порушення вимог Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

ПРАТ «СК «Респект» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ПРАТ «СК «Респект» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання такого рішення поштою.

Про відкликання ліцензій

Установам відкликано (на підставі їхніх власних заяв) ліцензії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг:

ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» – факторинг;

ПТ «ТОВ «Климко» і Компанія «Ломбард Капитал» – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінхаус» та ПТ «ТОВ «Климко» і Компанія «Ломбард Капитал» виключені з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з відкликанням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 19 грудня 2025 року.

