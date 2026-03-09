Київстар та Mastercard протестували роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell

Київстар у партнерстві з Mastercard провів тестування роботи 4G POS-терміналів через супутникову технологію Starlink Direct to Cell в Україні. За результатами випробувань компанії підтвердили можливість використання цього рішення у мережі платіжних терміналів, що може посилити стійкість фінансової інфраструктури

Технологія дозволяє забезпечити роботу платіжних сервісів навіть у місцях, де наземні мережі недоступні або пошкоджені. Це може бути актуально для віддалених регіонів, а також у надзвичайних ситуаціях, коли стандартні канали зв’язку не працюють. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

За словами генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої, безготівкові платежі стають критично важливою частиною фінансової інфраструктури.

«Сьогодні безготівкові операції — це не лише про зручність та безпеку, а й про критично важливу потребу здійснювати оплати будь-де й будь-коли. У той час як безготівковий тренд набирає обертів і вже 9 із 10 операцій за платіжними картками є безготівковими, ми розуміємо, наскільки важливим є розвиток мережі приймання оплат і забезпечення стійкості цієї інфраструктури», — зазначила вона.

Цікаве по темі: Київстар може об’єднатися з Vodafone

У Київстар також підкреслюють, що використання супутникового зв’язку може забезпечити додаткову доступність фінансових сервісів для бізнесу та споживачів.

«Українці та бізнес можуть продовжувати користуватися фінансовими сервісами навіть там, де мобільна мережа недоступна. Ми переконалися, що 4G-термінали можуть працювати через супутник, що посилює стійкість ринку фінансових послуг. Тестування показало, що технологія можлива до застосування банками в своїй бізнес-інфраструктурі, щоб зробити платіжні сервіси ще доступнішими та надійнішими для клієнтів по всій країні», — сказав директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар Ілля Польшаков.

Starlink Direct to Cell — це технологія супутникового зв’язку компанії SpaceX, яка працює через мережу із понад 650 супутників на низькій навколоземній орбіті. Кожен супутник оснащений обладнанням, що виконує роль «стільникової вежі у космосі» та дозволяє підключати звичайні LTE-пристрої без використання додаткового обладнання або змін у програмному забезпеченні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна

Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток