Київстар може об’єднатися з Vodafone

Компанія VEON, яка володіє Київстар, запустила процес, що може привести до об’єднання частини вежової інфраструктури з активами Vodafone Україна. Йдеться про заявку до Антимонопольного комітету (АМКУ), яка відкриває шлях до консолідації вежового бізнесу двох великих гравців

19 січня Ukraine Tower Company (UTC) — вежова структура, що належить нідерландському телеком-холдингу Veon, — подала до АМКУ звернення щодо отримання контролю над активами Ukrainian Network Solutions (UNS). UNS пов’язують із Vodafone Україна: компанія працює з телеком-вежами, забезпечує їх будівництво та обслуговування, а також здає майданчики під базові станції в оренду. Такий самий профіль має і UTC.

Окрім цього, UTC подала ще одну заявку — на контроль над активами Vodafone Україна у форматі єдиного майнового комплексу. Точний перелік майна офіційно не оприлюднюється, однак на ринку припускають, що мова може йти про вежі, які раніше не передали під управління UNS.

За оцінками учасників ринку та аналітиків, логіка потенційного об’єднання — підготовка активів до можливої угоди з інвесторами. Вежова інфраструктура зазвичай дає прогнозований дохід завдяки довгостроковим орендним контрактам, але водночас потребує регулярних вкладень у модернізацію й підтримку. Консолідація двох великих портфелів може зменшити дублювання мережі, підвищити завантаженість веж і зробити актив зрозумілішим та привабливішим для інфраструктурних фондів або міжнародних tower-company, які часто уникають дрібних чи розпорошених активів.

UNS створили наприкінці 2023 року. У травні 2024-го Vodafone Україна передала їй частину своїх веж і уклала лізингову угоду на розміщення базових станцій. За дев’ять місяців 2025 року виторг UNS становив 528,8 млн грн, а річну EBITDA на ринку оцінюють приблизно в $15 млн. Для UTC цей показник, за оцінками, перебуває в діапазоні $50–60 млн на рік.

У Vodafone Україна раніше зазначали, що обов’язкових домовленостей із Veon немає, однак оператор розглядає сценарії підвищення ефективності використання інфраструктури — зокрема через об’єднання з іншими гравцями.

Один із топменеджерів ринку на умовах анонімності пояснив: якщо АМКУ погодить угоду, у спільній структурі Veon та Vodafone можуть отримати рівні частки — по 50%.

Ринкова логіка також підказує, чому навколо цієї теми стільки уваги: вежовий бізнес часто оцінюють дорожче за класичний телеком через стабільність грошових потоків від довгих орендних контрактів. З урахуванням воєнних ризиків і обмежень українського ринку потенційно об’єднаний вежовий бізнес оцінюється приблизно у $300 млн.

