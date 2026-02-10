close-btn
PaySpaceMagazine

Київстар може об’єднатися з Vodafone

10.02.2026 10:10
Ольга Деркач

Компанія VEON, яка володіє Київстар, запустила процес, що може привести до об’єднання частини вежової інфраструктури з активами Vodafone Україна. Йдеться про заявку до Антимонопольного комітету (АМКУ), яка відкриває шлях до консолідації вежового бізнесу двох великих гравців

Київстар може об’єднатися з Vodafone

Фото: chatgpt.com

19 січня Ukraine Tower Company (UTC) — вежова структура, що належить нідерландському телеком-холдингу Veon, — подала до АМКУ звернення щодо отримання контролю над активами Ukrainian Network Solutions (UNS). UNS пов’язують із Vodafone Україна: компанія працює з телеком-вежами, забезпечує їх будівництво та обслуговування, а також здає майданчики під базові станції в оренду. Такий самий профіль має і UTC.

Окрім цього, UTC подала ще одну заявку — на контроль над активами Vodafone Україна у форматі єдиного майнового комплексу. Точний перелік майна офіційно не оприлюднюється, однак на ринку припускають, що мова може йти про вежі, які раніше не передали під управління UNS.

За оцінками учасників ринку та аналітиків, логіка потенційного об’єднання — підготовка активів до можливої угоди з інвесторами. Вежова інфраструктура зазвичай дає прогнозований дохід завдяки довгостроковим орендним контрактам, але водночас потребує регулярних вкладень у модернізацію й підтримку. Консолідація двох великих портфелів може зменшити дублювання мережі, підвищити завантаженість веж і зробити актив зрозумілішим та привабливішим для інфраструктурних фондів або міжнародних tower-company, які часто уникають дрібних чи розпорошених активів.

Цікаве по темі: Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна

UNS створили наприкінці 2023 року. У травні 2024-го Vodafone Україна передала їй частину своїх веж і уклала лізингову угоду на розміщення базових станцій. За дев’ять місяців 2025 року виторг UNS становив 528,8 млн грн, а річну EBITDA на ринку оцінюють приблизно в $15 млн. Для UTC цей показник, за оцінками, перебуває в діапазоні $50–60 млн на рік.

У Vodafone Україна раніше зазначали, що обов’язкових домовленостей із Veon немає, однак оператор розглядає сценарії підвищення ефективності використання інфраструктури — зокрема через об’єднання з іншими гравцями.

Один із топменеджерів ринку на умовах анонімності пояснив: якщо АМКУ погодить угоду, у спільній структурі Veon та Vodafone можуть отримати рівні частки — по 50%.

Ринкова логіка також підказує, чому навколо цієї теми стільки уваги: вежовий бізнес часто оцінюють дорожче за класичний телеком через стабільність грошових потоків від довгих орендних контрактів. З урахуванням воєнних ризиків і обмежень українського ринку потенційно об’єднаний вежовий бізнес оцінюється приблизно у $300 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Vodafone оголосив про викуп євробондів на $1,2 млн

Київстар може купити частку Comfy — Forbes

Vodafone підвищить ціни на деякі тарифи

Джерело: Стіна.

Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніVodafone
google news
Новини по темі
Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна 09.02.2026

Київстар анонсував підвищення тарифів: яка буде ціна
АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua 30.01.2026

АМКУ дозволив Київстару отримати контроль над сервісом Tabletki.ua
Київстар може купити частку Comfy — Forbes 23.01.2026

Київстар може купити частку Comfy — Forbes
Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики 16.12.2025

Київстар придбав компанію з відновлюваної енергетики
Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи 04.12.2025

Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи
Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell 25.11.2025

Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  12:30

2 акції, які можуть досягти $1 трлн капіталізації у 2026

 Сьогодні  11:20

Прибуток Приватбанку за 2025 рік впав

 Сьогодні  10:10

Київстар може об’єднатися з Vodafone

 09.02.2026  20:40

Кого та на скільки оштрафував НБУ в січні 2026

 09.02.2026  19:40

На український ринок виходить американський телеканал Newsmax

 09.02.2026  18:40

Web Summit Qatar 2026: де формується майбутнє фінтеху

 09.02.2026  17:40

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.