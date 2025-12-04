Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи

Мобільний оператор Київстар повідомив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го розпочнеться поетапне оновлення тарифів

«Щоб підтримувати стійкість мережі та забезпечити абонентів якісними послугами, ми оновлюємо умови обслуговування деяких тарифів, — йдеться в офіційному повідомленні. — Це рішення зумовлене зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години здорожчала на 60%. Через часті відключення електроенергії також істотно збільшилася потреба в паливі для генераторів і логістики. У листопаді 2025 року обсяги споживання палива зросли більш ніж у 7,5 разів, порівняно з літнім періодом. Такі витрати є критично важливими, аби цілодобово підтримувати стабільність мережі».

Зазначається, що з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів.

Разом із оновленими умовами користувачі отримають додаткову можливість без доплати збільшити обсяги визначених послуг у тарифі. Якщо нові умови тарифу вам не підійдуть, ви також зможете вибрати інший тариф передплати або перейти на тариф контракту, який відповідатиме вашим потребам.

«Ми завчасно повідомимо вас про оновлені умови. Абоненти отримають SMS, а координатори бізнес-клієнтів — лист на e-mail із деталями», — додали у пресслужбі Київстару.

Щоб дізнатися більше про зміни, зателефонуйте на 477*9, завітайте у Мій Київстар або слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті.

Раніше ми також писали, що після виходу на американську фондову біржу Nasdaq ринкова капіталізація Київстару зросла до $3,13 млрд.

