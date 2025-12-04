close-btn
PaySpaceMagazine

Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи

04.12.2025 16:00
Микола Деркач

Мобільний оператор Київстар повідомив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го розпочнеться поетапне оновлення тарифів

Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи

Фото: bank.gov.ua

«Щоб підтримувати стійкість мережі та забезпечити абонентів якісними послугами, ми оновлюємо умови обслуговування деяких тарифів, — йдеться в офіційному повідомленні. — Це рішення зумовлене зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години здорожчала на 60%. Через часті відключення електроенергії також істотно збільшилася потреба в паливі для генераторів і логістики. У листопаді 2025 року обсяги споживання палива зросли більш ніж у 7,5 разів, порівняно з літнім періодом. Такі витрати є критично важливими, аби цілодобово підтримувати стабільність мережі».

Зазначається, що з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців — деяких контрактних та бізнес-тарифів.

Читайте також: Київстар підніме вартість деяких тарифів

Разом із оновленими умовами користувачі отримають додаткову можливість без доплати збільшити обсяги визначених послуг у тарифі. Якщо нові умови тарифу вам не підійдуть, ви також зможете вибрати інший тариф передплати або перейти на тариф контракту, який відповідатиме вашим потребам.

«Ми завчасно повідомимо вас про оновлені умови. Абоненти отримають SMS, а координатори бізнес-клієнтів — лист на e-mail із деталями», — додали у пресслужбі Київстару.

Щоб дізнатися більше про зміни, зателефонуйте на 477*9, завітайте у Мій Київстар або слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті.

Раніше ми також писали, що після виходу на американську фондову біржу Nasdaq ринкова капіталізація Київстару зросла до $3,13 млрд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні

Чи варто очікувати зростання тарифів Укрпошти — Смілянський

Рубрики: КиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell 25.11.2025

Україна першою в Європі запустила тестування зв’язку Starlink Direct to Cell
Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт 12.11.2025

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт
Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні 03.11.2025

Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні
Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq 27.10.2025

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq
Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство 15.10.2025

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство
Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud 30.09.2025

Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud
Вибір редакції
Всі
Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards
ТОП статей 28.11.2025

Ще 10 днів щоб стати фінтех-легендою: Чорна п’ятниця PSM Awards

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  17:10

Revolut додав підтримку Solana

 Сьогодні  16:00

Київстар продовжить поетапно підвищувати тарифи

 Сьогодні  13:40

Магнітні бурі стають сильнішими: спостерігаються потужні спалахи на Сонці

 Сьогодні  12:30

Скільки мікрокредитів взяли українці за 3 місяці — Опендатабот

 Сьогодні  11:20

2 дешеві акції, на які варто звернути увагу

 Сьогодні  10:10

Срібло vs Біткоїн: який актив показав себе краще у 2025

 Сьогодні  9:00

Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.