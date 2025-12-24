НБУ застосував захід впливу до небанківської фінансової установи

Нацбанк України прийняв рішення про застосування до КС «Оберіг захід впливу у зв’язку з недотриманням нею пруденційних нормативів

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Так, до кредитної спілки «Оберіг» застосовано захід впливу у вигляді обмеження до 30 червня 2026 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою та її відокремленими підрозділами, на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок у частині:

укладення нових кредитних договорів, унаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;

продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;

унесення змін до укладених кредитних договорів, унаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 22 грудня 2025 року.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті НБУ адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома КС «Оберіг» у встановленому порядку в один із способів, визначених ЗУ «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання такого рішення Нацбанку на електронну адресу кредитної спілки.

Раніше ми також писали, що у листопаді 2025 року НБУ, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній.

