НБУ випустив пам’ятну монету на честь української дипломатії

Українська дипломатія – це голос України у світі. Голос правди, свободи та гідності. На честь цього Національний банк створив нову пам’ятну монету

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Для України дипломатія завжди була надзвичайно важливою. Але під час повномасштабної агресії вона стала буквально питанням виживання, — йдеться у повідомленні. — Адже наші дипломати мають підібрати такі слова й аргументи, які світ почує і зрозуміє, зробити все для посилення нашої оборони та збереження життів».

На честь українських дипломатів Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «Дипломатія».

У День працівників дипломатичної служби України її презентував у Міністерстві закордонних справ України Голова НБУ Андрій Пишний.

«Уся країна є свідком, яка титанічна робота ведеться українськими дипломатами зараз. Минулого тижня ми, затамувавши подих, стежили за перемовинами щодо репараційної позики та подальшої підтримки з боку Європейського Союзу. Ми відчуваємо, наскільки потужною є політична енергія світу, який стоїть разом з Україною. І розуміємо, яких неймовірних зусиль це щоденно потребує. Національний банк говорить «Дякую!» працівникам дипломатичної служби України», ‒ сказав Андрій Пишний.

Як виглядає пам’ятна монета?

Монета має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено стилізоване зображення оливкової гілки – найдавнішого символу миру та добросусідства.

На реверсі вгорі зображені переплетені лінії, що символізують складність міжнародних зв’язків. Трикутник візуально підкреслює стійкість основи дипломатичної діяльності. Центральний елемент композиції – прорис відбитка печатки Війська Запорізького 1648–1649 років, що свідчить про історичність української дипломатичної традиції.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Реалізація монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 24 грудня 2025 року.

Також придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів – перелік на сайті НБУ. Детальніше про початок реалізації дізнавайтеся на їх офіційних сайтах.

