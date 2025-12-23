close-btn
НБУ випустив пам’ятну монету на честь української дипломатії

23.12.2025 10:10
Микола Деркач

Українська дипломатія – це голос України у світі. Голос правди, свободи та гідності. На честь цього Національний банк створив нову пам’ятну монету

НБУ випустив пам’ятну монету на честь української дипломатії

Фото: t.me/nbu_ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Для України дипломатія завжди була надзвичайно важливою. Але під час повномасштабної агресії вона стала буквально питанням виживання, — йдеться у повідомленні. — Адже наші дипломати мають підібрати такі слова й аргументи, які світ почує і зрозуміє, зробити все для посилення нашої оборони та збереження життів».

На честь українських дипломатів Національний банк України випустив нову пам’ятну монету «Дипломатія».

У День працівників дипломатичної служби України її презентував у Міністерстві закордонних справ України Голова НБУ Андрій Пишний.

«Уся країна є свідком, яка титанічна робота ведеться українськими дипломатами зараз. Минулого тижня ми, затамувавши подих, стежили за перемовинами щодо репараційної позики та подальшої підтримки з боку Європейського Союзу.  Ми відчуваємо, наскільки потужною є політична енергія світу, який стоїть разом з Україною. І розуміємо, яких неймовірних зусиль це щоденно потребує. Національний банк говорить «Дякую!» працівникам дипломатичної служби України», ‒ сказав Андрій Пишний.

Як виглядає пам’ятна монета?

Монета має номінал 5 гривень.

На аверсі розміщено стилізоване зображення оливкової гілки – найдавнішого символу миру та добросусідства.

На реверсі вгорі зображені переплетені лінії, що символізують  складність міжнародних зв’язків. Трикутник візуально підкреслює стійкість основи дипломатичної діяльності. Центральний елемент композиції – прорис відбитка печатки Війська Запорізького 1648–1649 років, що свідчить про історичність української дипломатичної традиції.

Тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Реалізація монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 24 грудня 2025 року.

Також придбати пам’ятні монети можна буде в банків-дистриб’юторів – перелік на сайті НБУ. Детальніше про початок реалізації дізнавайтеся на їх офіційних сайтах.

