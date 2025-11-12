Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

Київстар повідомляє про зростання виручки та EBITDA на 20% завдяки зростанню частки цифрових сервісів до 12% від загального доходу

Про це повідомила пресслужба компанії.

Основні неаудовані результати Групи Київстар («Київстар», «Група») за третій квартал 2025 року

Загальна виручка виросла на 20,9% р/р до 12,3 млрд грн (+19,8% до $297 млн).

EBITDA зросла на 21,5% р/р до 7,1 млрд грн (+20.4% до $171 млн).

Скоригований чистий прибуток становив $73 млн. Цей показник не враховує безготівкове списання у розмірі $162 млн, визнане у 3 кварталі 2025 року у зв’язку з лістингом Київстар. Без коригувань збиток за 3 квартал 2025 року становив $89 млн.

Прямі цифрові доходи зросли до 11.9% від загального доходу завдяки зростанню на 531% до 1,5 млрд грн (+526% до $35 млн), що стало можливим завдяки консолідації Uklon.

Частка користувачів пакетних послуг (multiplay-користувачів) збільшилася на 24,8% р/р до 6,6 млн, а кількість цифрових активних користувачів (MAU) — на 49,4% до 13,5 млн.

Обсяг готівкових коштів у $472 млн підкреслює стабільність балансу Київстар, що підтримується вільним грошовим потоком для акціонерів (LTM equity free cash flow) у розмірі $373 млн.

Київстар продемонстрував стійке зростання у 3 кварталі 2025 року, збільшивши загальну виручку на 20,9% до 12,3 млрд грн (+19,8% до $297 млн). Ці результати свідчать про дисципліновану цінову політику та здатність компанії збільшувати частку споживчих витрат. Мобільний ARPU зріс на 14,0% р/р до 153,1 грн ($3,7).

Читайте також: Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні

EBITDA піднялася на 21,5% р/р до 7,1 млрд грн (+20,4% до $171 млн), а маржа EBITDA становила 57,6% за квартал. Стійка прибутковість відображає контроль за витратами та ефективну реалізацію цифрової стратегії Київстар.

Прямі цифрові доходи зросли на 531% до 1,464 млн грн (+526% до $35 млн), досягнувши 11,9% від загальної виручки, підтримані придбанням Uklon у квітні. Стратегія multiplay підвищила залучення клієнтів та змішаний ARPU, оскільки кількість користувачів, які поєднують зв’язок із принаймні однією послугою, збільшилася на 24,8% р/р до 6,6 млн, що наразі становить 31,7% від активних мобільних користувачів за місяць. Розширення цифрових платформ перетворює Київстар на зразкову цифрову екосистему, дедалі глибше інтегровану у повсякденне життя клієнтів.

Інтеграція Uklon (консолідація з квітня) зробила суттєвий внесок — $24,7 млн виручки $9,1 млн EBITDA та $6,7 млн прибутку за квартал. Платформа продемонструвала зростання кількості поїздок, середнього тарифу та цифрової активності, зміцнюючи Київстар у сфері щоденної мобільності.

Протягом кварталу Група послідовно просувалася у реалізації своїх стратегічних пріоритетів. 15 серпня Київстар розпочав торгівлю на біржі NASDAQ, ставши першою українською компанією, що вийшла на фондову біржу США. Група також провела перше в Україні тестування мережі Starlink Direct to Cell перед запуском послуги наприкінці 4 кварталу 2025 року, а також продовжує роботу над створенням першої національної великої мовної моделі (LLM) у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

Київстар очікує зростання виручки на 24–27% р/р та зростання EBITDA на 23–26% р/р у гривневому вираженні за підсумками року. У доларовому еквіваленті Група прогнозує зростання виручки на 20–23% р/р та EBITDA на 19–22% р/р у 2025 році (за умови поточного валютного курсу). Інтенсивність капітальних інвестицій (Capex) у 2025 році очікується на рівні 30–33%.

Раніше ми також писали, що після виходу на американську фондову біржу Nasdaq ринкова капіталізація Київстару зросла до $3,13 млрд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство

Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud

Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд