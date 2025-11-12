close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

12.11.2025 14:50
Микола Деркач

Київстар повідомляє про зростання виручки та EBITDA на 20% завдяки зростанню частки цифрових сервісів до 12% від загального доходу

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба компанії.

Основні неаудовані результати Групи Київстар («Київстар», «Група») за третій квартал 2025 року

  • Загальна виручка виросла на 20,9% р/р до 12,3 млрд грн (+19,8% до $297 млн).
  • EBITDA зросла на 21,5% р/р до 7,1 млрд грн (+20.4% до $171 млн).
  • Скоригований чистий прибуток становив $73 млн. Цей показник не враховує безготівкове списання у розмірі $162 млн, визнане у 3 кварталі 2025 року у зв’язку з лістингом Київстар. Без коригувань збиток за 3 квартал 2025 року становив $89 млн.
  • Прямі цифрові доходи зросли до 11.9% від загального доходу завдяки зростанню на 531% до 1,5 млрд грн (+526% до $35 млн), що стало можливим завдяки консолідації Uklon.
  • Частка користувачів пакетних послуг (multiplay-користувачів) збільшилася на 24,8% р/р до 6,6 млн, а кількість цифрових активних користувачів (MAU) — на 49,4% до 13,5 млн.
  • Обсяг готівкових коштів у $472 млн підкреслює стабільність балансу Київстар, що підтримується вільним грошовим потоком для акціонерів (LTM equity free cash flow) у розмірі $373 млн.

Київстар продемонстрував стійке зростання у 3 кварталі 2025 року, збільшивши загальну виручку на 20,9% до 12,3 млрд грн (+19,8% до $297 млн). Ці результати свідчать про дисципліновану цінову політику та здатність компанії збільшувати частку споживчих витрат. Мобільний ARPU зріс на 14,0% р/р до 153,1 грн ($3,7).

Читайте також: Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні

EBITDA піднялася на 21,5% р/р до 7,1 млрд грн (+20,4% до $171 млн), а маржа EBITDA становила 57,6% за квартал. Стійка прибутковість відображає контроль за витратами та ефективну реалізацію цифрової стратегії Київстар.

Прямі цифрові доходи зросли на 531% до 1,464 млн грн (+526% до $35 млн), досягнувши 11,9% від загальної виручки, підтримані придбанням Uklon у квітні. Стратегія multiplay підвищила залучення клієнтів та змішаний ARPU, оскільки кількість користувачів, які поєднують зв’язок із принаймні однією послугою, збільшилася на 24,8% р/р до 6,6 млн, що наразі становить 31,7% від активних мобільних користувачів за місяць. Розширення цифрових платформ перетворює Київстар на зразкову цифрову екосистему, дедалі глибше інтегровану у повсякденне життя клієнтів.

Інтеграція Uklon (консолідація з квітня) зробила суттєвий внесок — $24,7 млн виручки $9,1 млн EBITDA та $6,7 млн прибутку за квартал. Платформа продемонструвала зростання кількості поїздок, середнього тарифу та цифрової активності, зміцнюючи Київстар у сфері щоденної мобільності.

Протягом кварталу Група послідовно просувалася у реалізації своїх стратегічних пріоритетів. 15 серпня Київстар розпочав торгівлю на біржі NASDAQ, ставши першою українською компанією, що вийшла на фондову біржу США. Група також провела перше в Україні тестування мережі Starlink Direct to Cell перед запуском послуги наприкінці 4 кварталу 2025 року, а також продовжує роботу над створенням першої національної великої мовної моделі (LLM) у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України.

Київстар очікує зростання виручки на 24–27% р/р та зростання EBITDA на 23–26% р/р у гривневому вираженні за підсумками року. У доларовому еквіваленті Група прогнозує зростання виручки на 20–23% р/р та EBITDA на 19–22% р/р у 2025 році (за умови поточного валютного курсу). Інтенсивність капітальних інвестицій (Capex) у 2025 році очікується на рівні 30–33%.

Раніше ми також писали, що після виходу на американську фондову біржу Nasdaq ринкова капіталізація Київстару зросла до $3,13 млрд.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство

Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud

Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд

Рубрики: ГрошіКиївстарНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні 03.11.2025

Київстар протестує супутниковий зв’язок Starlink по всій Україні
Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq 27.10.2025

Капіталізація Київстару зросла після виходу на біржу Nasdaq
Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство 15.10.2025

Київстар і Mastercard оголосили про стратегічне партнерство
Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud 30.09.2025

Київстар інтегрує ШІ-технології у Kyivstar Cloud
Київстар підніме вартість деяких тарифів 19.09.2025

Київстар підніме вартість деяких тарифів
Київстар підписав угоду про партнерство з Google 22.08.2025

Київстар підписав угоду про партнерство з Google
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  17:10

Дія потрапила до Книги світових рекордів

 Сьогодні  16:00

НКЦПФР відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні

 Сьогодні  14:50

Скільки заробив Київстар у 2025 — звіт

 Сьогодні  13:40

Як змінився фінансовий ринок України у жовтні 2025 — НБУ

 Сьогодні  12:30

Біткоїн може впасти до $50 тис. — аналітик Bloomberg

 Сьогодні  11:20

Які обмеження мають ФОПи на спрощеній системі — Податкова

 Сьогодні  10:51

Інтернет-еквайринг: як hutko спрощує платежі для бізнесу в Україні

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.