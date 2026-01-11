close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025

11.01.2026 10:00
Ольга Деркач

Резиденти Дія.City за підсумками 2025 року сплатили до бюджету ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж у 2024-му — тоді компанії перерахували понад ₴18 млрд

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025

Фото: unsplash.com

У Міністерстві цифрової трансформації підкреслюють, що Дія.City запускали як правовий простір для технологічних бізнесів, які працюють легально, без «сірих» схем.

«В архітектуру простору ми заклали збалансовану податкову модель, яка дає змогу компаніям працювати за сприятливими умовами і нарощувати свою конкурентоспроможність», — зазначила Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації.

Топ платників податків серед резидентів Дія.City у 2025 році:
mono, SoftServe, GlobalLogic, EPAM Systems, Favbet Tech, Укроргсинтез, Український процесінговий центр, Enamine, MEGOGO.

Цікаве по темі: Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі

Станом на сьогодні до Дія.City приєдналося понад 3 400 компаній. Резиденти працюють за спеціальними податковими умовами та можуть обирати між податком на виведений капітал (9%) або класичним податком на прибуток (18%).

Для працівників і gig-контрактерів у просторі діє пільгове оподаткування: 5% ПДФО, 5% військового збору, а ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати.

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес зʼявилися ШІ-асистенти — одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Вони допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу — від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

Раніше ми писали, що один із найбільших виробників напівпровідників у Європі — німецька компанія Infineon Technologies — офіційно приєдналася до правового та податкового простору Дія.City. Infineon Technologies спеціалізується на розробці напівпровідникових рішень для систем живлення, автомобільної електроніки, безпечних підключених пристроїв і Інтернету речей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків

У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок

Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію

Джерело: Мінцифри.

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
На порталі Дія.Бізнес з’явилися ШІ-асистенти 29.12.2025

На порталі Дія.Бізнес з’явилися ШІ-асистенти
Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі 25.12.2025

Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі
У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок 23.12.2025

У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок
У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків 20.12.2025

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків
Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City 18.12.2025

Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City
У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація 14.12.2025

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  11:30

Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot

 Сьогодні  10:00

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025

 10.01.2026  14:30

ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі

 10.01.2026  13:00

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

 10.01.2026  10:00

Торговий бот на Polymarket перетворив $300 на $550 000

 09.01.2026  19:40

Binance оприлюднила результати 2025 року: обсяг торгів, аірдропи, нові криптовалюти

 09.01.2026  18:20

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.