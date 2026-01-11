Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025

Резиденти Дія.City за підсумками 2025 року сплатили до бюджету ₴34,6 млрд податків. Це майже вдвічі більше, ніж у 2024-му — тоді компанії перерахували понад ₴18 млрд

У Міністерстві цифрової трансформації підкреслюють, що Дія.City запускали як правовий простір для технологічних бізнесів, які працюють легально, без «сірих» схем.

«В архітектуру простору ми заклали збалансовану податкову модель, яка дає змогу компаніям працювати за сприятливими умовами і нарощувати свою конкурентоспроможність», — зазначила Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації.

Топ платників податків серед резидентів Дія.City у 2025 році:

mono, SoftServe, GlobalLogic, EPAM Systems, Favbet Tech, Укроргсинтез, Український процесінговий центр, Enamine, MEGOGO.

Станом на сьогодні до Дія.City приєдналося понад 3 400 компаній. Резиденти працюють за спеціальними податковими умовами та можуть обирати між податком на виведений капітал (9%) або класичним податком на прибуток (18%).

Для працівників і gig-контрактерів у просторі діє пільгове оподаткування: 5% ПДФО, 5% військового збору, а ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати.

Нагадаємо, що на порталі Дія.Бізнес зʼявилися ШІ-асистенти — одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Вони допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу — від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки.

Раніше ми писали, що один із найбільших виробників напівпровідників у Європі — німецька компанія Infineon Technologies — офіційно приєдналася до правового та податкового простору Дія.City. Infineon Technologies спеціалізується на розробці напівпровідникових рішень для систем живлення, автомобільної електроніки, безпечних підключених пристроїв і Інтернету речей.

Джерело: Мінцифри.