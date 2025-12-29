На порталі Дія.Бізнес з’явилися ШІ-асистенти

На порталі Дія.Бізнес зʼявилися ШІ-асистенти — одні з перших в Україні державних онлайн-асистентів, створених спеціально для підтримки підприємців. Вони допомагають швидше знаходити рішення для розвитку бізнесу — від ідеї запуску до масштабування та виходу на міжнародні ринки

«Україна рухається до Agentic state — держави, яка передбачає потреби громадян та пропонує рішення за одним запитом. Ми вже запустили Дія.АІ — першого у світі національного ШІ-асистента, який надає державні послуги. Тепер власні ШІ-асистенти зʼявляться й на порталі Дія.Бізнес. Вони допоможуть швидко, просто та зручно знайти потрібну інформацію, сформувати бізнес-план чи дібрати грант для розвитку власної справи», — сказав Михайло Федоров, перший віцепремʼєр-міністр України — міністр цифрової трансформації України.

ШІ-асистенти працюють як персональні навігатори на порталі: уточнюють запит користувача, формують індивідуальні добірки матеріалів, сервісів і програм підтримки та підказують наступні кроки. Зокрема, допомагають дібрати фінансування під конкретні потреби бізнесу або підготувати бізнес-план.

«Технології дають бізнесу швидкість, але водночас підвищують вимоги — до навичок, кібербезпеки та здатності інтегрувати ШІ в реальні процеси. Наш пріоритет — розвиток цифрової зрілості МСБ в Україні, і ми працюємо над тим, щоб дати бізнесу зрозумілі інструменти для зростання. Саме тому трансформуємо проєкт Дія.Бізнес, і сьогодні на порталі запускаємо ШІ-асистентів — щоб підприємці отримували рішення швидко й могли фокусуватися на розвитку», — зазначає Валерія Іонан, радниця Федорова.

Цікаве по темі: У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок

На порталі Дія.Бізнес доступні п’ять персональних ШІ-асистентів:

Роберт — перша точка контакту на порталі. Він відповідає на загальні запитання та підказує, де знайти потрібну інформацію.

Фаундія — супроводжує шлях від бізнес-ідеї до запуску власної справи.

Грант — допомагає дібрати фінансові можливості та програми підтримки, а також підготувати бізнес-план.

Смарт — підказує рішення для цифровізації та оптимізації бізнес-процесів.

Маркет — асистент з експорту, який допомагає підготуватися до виходу на міжнародні ринки.

«Для розвитку підприємництва на порталі Дія.Бізнес доступні сотні програм, сервісів та інструментів підтримки. Щоб підприємцям було простіше орієнтуватися в цих можливостях і швидше знаходити потрібні рішення, ми запустили ШІ-асистентів, які є частиною системного розвитку цифрових інструментів підтримки підприємництва. Ми зосереджуємося на тому, щоб сервіси були зручними і, що головне, практичними», — зазначив Антон Гранько, заступник директора з цифрової трансформації ДУ «Офіс з розвитку підприємництва та експорту».

ШІ-асистенти не замінюють експертних консультацій, але дають змогу швидше знайти потрібну інформацію, краще зрозуміти доступні можливості та спланувати подальші кроки для розвитку бізнесу.

Онлайн-асистенти вже доступні на головній сторінці. Щоб скористатися сервісом, необхідно зареєструватися та пройти верифікацію.

Джерело: Мінцифри.