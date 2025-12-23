close-btn
PaySpaceMagazine

У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок

23.12.2025 14:50
Микола Деркач

Компенсація автоцивілки в Дії — додали нову послугу для ветеранів та ветеранок

У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок

Фото: freepik.com

«Маєте статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни? Тепер ви можете повернути кошти за страхування авто онлайн», — йдеться у повідомленні пресслужби Дії.

Як це працює?

50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава. Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким.

Хто може скористатися?

Ви можете подати заявку, якщо:

  • Маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія.
  • Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.
  • Об’єм двигуна авто — до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).
  • Авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).

Читайте також:  Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот

Як отримати компенсацію у Дії?

  1. Оновіть і зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.
  2. Оберіть Компенсація автоцивілки.
  3. Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).
  4. Виберіть Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).

«Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист!», — йдеться у повідомленні.

Послуга реалізується Міністерством у  справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).

Також раніше ми писали, що український бізнес, держустанови та комунальні підприємства зможуть зафіксувати збитки від війни через Дію — сервіс запускає бета-тест нових категорій для міжнародного Реєстру збитків. Це має спростити документування зруйнованих об’єктів та втрачених активів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Скільки податків надійшло до бюджету у 2025 — Податкова

Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків 20.12.2025

У Дії запускається бета-тестування нових категорій міжнародного Реєстру збитків
Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City 18.12.2025

Німецька компанія Infineon Technologies стала резидентом Дія.City
У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація 14.12.2025

У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація
Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію 11.12.2025

Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію
Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи 10.12.2025

Що спільного в резидентів Дія.City та які в них доходи
У Дії з’явилася нова функція 03.12.2025

У Дії з’явилася нова функція
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  16:00

Україна серед лідерів за темпом розвитку ШІ — Федоров

 Сьогодні  14:50

У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок

 Сьогодні  13:40

Скільки коштуватимуть вибори в Україні та куди підуть $90 млрд від МВФ

 Сьогодні  11:20

Щонайменше 501,2 млн грн на тендерах «між своїми» провели цьогоріч — Опендатабот

 Сьогодні  10:10

НБУ випустив пам’ятну монету на честь української дипломатії

 22.12.2025  17:10

Яка в ЄС середня зарплата та де платять найбільше

 22.12.2025  16:00

Магнітні бурі досягли критичних рівнів: Сонце лихоманить

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.