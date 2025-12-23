У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок

Компенсація автоцивілки в Дії — додали нову послугу для ветеранів та ветеранок
«Маєте статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни? Тепер ви можете повернути кошти за страхування авто онлайн», — йдеться у повідомленні пресслужби Дії.
Як це працює?
50% вартості автоцивілки компенсує страхова компанія, а іншу половину — держава. Поліс стає абсолютно безкоштовним, а його оформлення компенсації максимально простим та швидким.
Хто може скористатися?
Ви можете подати заявку, якщо:
- Маєте посвідчення ветерана (УБД або ОІВ) у застосунку Дія.
- Договір оформлено після 1 січня 2025 року з використанням пільги.
- Об’єм двигуна авто — до 2500 см³ (або електро до 100 кВт).
- Авто використовується для особистих потреб (не для перевезень/таксі).
Читайте також: Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот
Як отримати компенсацію у Дії?
- Оновіть і зайдіть у Дію → Сервіси → Ветеран PRO.
- Оберіть Компенсація автоцивілки.
- Зазначте пільговий договір (він підтягнеться автоматично).
- Виберіть Дія.Картку для зарахування коштів (або відкрийте її в одному з банків-партнерів).
«Прозоро, швидко та без паперової тяганини. Дякуємо за ваш захист!», — йдеться у повідомленні.
Послуга реалізується Міністерством у справах ветеранів України та Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ).
Також раніше ми писали, що український бізнес, держустанови та комунальні підприємства зможуть зафіксувати збитки від війни через Дію — сервіс запускає бета-тест нових категорій для міжнародного Реєстру збитків. Це має спростити документування зруйнованих об’єктів та втрачених активів.
