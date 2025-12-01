close-btn
Скільки податків надійшло до бюджету у 2025 — Податкова

01.12.2025 18:40
Ольга Деркач

За січень-листопад 2025 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету податків та зборів, які контролює Державна податкова служба (ДПС), становлять 1 трлн 154,6 млрд грн

Фото: freepik.com

Про це повідомила Податкова у своєму Telegram, з посиланням на виконуючу обовʼязки голови ДПС Лесю Карнаух.

«Я вдячна кожному платнику податків. Бо наповнення бюджету — спільна справа і відповідальність. Це кошти, які насамперед йдуть на обороноздатність України, на підтримку військових», — написала Карнаух.

Виконання плану за 11 місяців становить 105,2% (+57,3 млрд грн). Це +215,7 млрд грн до факту 11 місяців минулого року.

«Листопад, як і жовтень, і вересень, був вкрай складним для економіки. Щоденні обстріли по енергетиці та інфраструктурі не могли не позначитися на надходженнях до бюджету. Через зовнішню агресію великій кількості бізнесу довелося насамперед спрямувати свої зусилля на відновлення процесів. Тиск на організацію виробництва через обмежене електропостачання сильно зріс, що позначилося на обсягах виробленої продукції, а відповідно вплинуло і на обсяги ПДВ та податку на прибуток. Разом з тим, стійкість кожного українського підприємця вражає!» — додала вона.

Цікаве по темі: Скільки податків сплатили українці у листопаді 2025

За підсумками листопада надходження платежів — 128,2 млрд гривень.

Основні показники:

  • 53,0 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 31,6 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 22,6 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано — 18,1 млрд грн);
  • 11,1 млрд грн — акцизний податок;
  • 5,4 млрд грн— рентна плата.

«Виклики надважкі. Але ми спільно докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити фінансову стабільність держави», — зазначила Леся Карнаух.

