Скільки транспортного податку сплатили українці у 2025

У січні – жовтні 2025 року до місцевих бюджетів надійшло 200,4 млн грн транспортного податку. Це на 2,6% більше, ніж за той самий період 2024 року, тобто громади отримали додаткові 5,1 млн грн

Про це йдеться в пресрелізі Державної податкової служби України.

Податок продовжує демонструвати стабільну динаміку, оскільки його база прив’язана до вартості автомобілів преміального сегменту, які залишаються одним із найбільш оподатковуваних активів.

Фізичні особи перерахували 97,8 млн грн, юридичні — 102,6 млн грн. Основні надходження традиційно сформували регіони з найбільшою концентрацією дорогих авто. Київ забезпечив 60,2 млн грн, Дніпропетровська область — 18,9 млн грн, Одеська — 15,8 млн грн, Київська — 14,6 млн грн. У цих регіонах розташована значна частина автосалонів, високий рівень ділової активності та найбільша кількість зареєстрованих авто, що підпадають під оподаткування.

Транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений поріг. У 2025 році він становить 375 мінімальних зарплат, тобто 3 млн грн. Міністерство економіки щороку формує перелік моделей, які підпадають під оподаткування, і оприлюднює його на своєму сайті. У 2025 році до списку включено 1362 автомобілі.

Цікаве по темі: Податкова запускає цифровий сервіс ТAX Control

Це переважно преміальні та спортивні моделі, зокрема Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota та інші марки.

Ставка податку фіксована — 25 000 грн на рік за кожне авто. Фізичні особи отримують податкове повідомлення-рішення й повинні сплатити суму протягом 60 днів після його отримання. Юридичні особи розраховують податок самостійно і роблять квартальні платежі рівними частинами.

Усі надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються на потреби громад: ремонт та утримання доріг, встановлення освітлення, благоустрій, розвиток інфраструктури. Сплатити податок можна через Електронний кабінет платника, у мобільному застосунку «Моя податкова», через інтернет-банкінг або у будь-якому банку за реквізитами, зазначеними в повідомленні-рішенні.

