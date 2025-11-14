close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025

14.11.2025 18:20
Микола Деркач

З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн «податку на Google»

Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025

Фото: bank.gov.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України сплатили до бюджету:

  • €136,0 млн;
  • $165,2 млн.

Найбільші суми податку сплатили: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.

Читайте також: Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025

З початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб – нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи – нерезиденти.

«Такий підхід, забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність», — написала Карнаух.

Раніше ми також писали, що понад 44 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи за 9 місяців 2025 року за даними Міністерства фінансів України. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Наразі ФОПи сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України 14.11.2025

Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України
Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025 06.11.2025

Скільки єдиного податку сплатили ФОПи у 2025
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025 05.11.2025

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2025
Скільки грошей отримали місцеві бюджети від податків — Леся Карнаух 04.11.2025

Скільки грошей отримали місцеві бюджети від податків — Леся Карнаух
Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150 04.11.2025

Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150
Скільки податків сплатили українці у 2025 01.11.2025

Скільки податків сплатили українці у 2025
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  18:20

Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025

 Сьогодні  17:10

Binance відкрила демо-торгівлю для українських користувачів

 Сьогодні  16:00

Біткоїн обвалився нижче $96 000: що далі

 Сьогодні  13:40

Ethereum готується до масштабного оновлення

 Сьогодні  12:30

Надпотужні магнітні бурі накрили Землю: Кр-індекс майже досяг максимуму

 Сьогодні  11:20

НБУ може оновити порядок видачі ліцензії на здійснення готівкових операцій

 Сьогодні  10:10

Скільки ПДФО приносить грошей до держбюджету України

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.