Скільки українці сплатили «податку на Google» у 2025

З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн «податку на Google»

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України сплатили до бюджету:

€136,0 млн;

$165,2 млн.

Найбільші суми податку сплатили: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming.

З початку року платниками податку зареєструвались 7 осіб – нерезидентів. Загалом на сьогодні зареєстровано 143 особи – нерезиденти.

«Такий підхід, забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність», — написала Карнаух.

Раніше ми також писали, що понад 44 млрд грн єдиного податку сплатили ФОПи за 9 місяців 2025 року за даними Міністерства фінансів України. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік та у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Наразі ФОПи сплатили 76% від запланованої суми єдиного податку на рік.

