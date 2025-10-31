У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни

За попередніми оцінками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тільки за період 2014-2022 років збитки, завдані банкам в Україні через дії рф, становлять 84 млрд гривень

Такі дані озвучила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай в ексклюзивному інтерв’ю інформаційному порталу «РБК-Україна».

«Для нас принципове завдання – стягнути з агресора шкоду», — підкреслила директорка Фонду, зазначивши, що з цією метою Фонд подав п’ять позовів проти рф за збитками з 2014 по лютий 2022 року, два з яких групові. За першими справами вже є позитивні рішення судів: у березні 2024 року Фонд виграв позов щодо збитків донецького банку «Український фінансовий світ» на 1,9 млрд грн, а в липні 2025 року — груповий позов за збитками «Грін банку», «Банку «Таврика», «Ерде Банку», «Укргазпромбанку», «Фортуна-банку» на 498 млн грн.

Крім того, наразі в судах розглядається позов за збитками «Південкомбанку» на понад 2,8 млрд грн і другий поданий Фондом груповий позов за збитками банків «Київська Русь», «Актив-Банк», «Енергобанк» та «Петрокоммерц» на понад 920 млн грн. Щодо ще одного банку, «Промекономбанку», Фонду відмовили в першій інстанції та апеляції, після чого цю справу Верховний Суд знов передав до першої інстанції.

Як свідчать дані Фонду, у 74 банках, які були в ліквідації, певний відсоток бізнесу знаходився на тимчасово окупованій території. Активи, які банки втратили на цій території, і є розміром шкоди, завданої росією. До того ж банки з російським капіталом кредитували багато підприємств, які були розташовані на сході України.

Читайте також: НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Подання об’єднаних позовів стало новацією і дало змогу прискорити розгляд справ.

«Суди подивилися на наші аргументи і підтвердили, що це є логічним і можливим, адже ми захищаємо кредиторів банків, які недоотримали свої кошти тому, що отримати погашення чи продати нерухомість на окупованих територіях неможливо. Об’єднавши ці позови, ми прискорили судові процеси», — наголосила Ольга Білай.

Водночас за збитками, завданими агресією рф після 24 лютого 2022 року, Фонд готує дані для подання заяв до Міжнародного реєстру збитків через механізм Міністерства юстиції України, оскільки відповідна категорія ще не відкрита для юридичних осіб. Це можуть бути банки, ліквідацію яких розпочато як після 2022 року, так і до повномасштабного вторгнення (у разі пошкодження/руйнації їхнього майна після 24 лютого 2022 року).

Що стосується реального стягнення коштів від російських активів, то його можна досягнути, зокрема, через визнання та виконання рішень українських судів за кордоном і стягнення майна на користь держави Україна.

«Це непростий шлях, ми знаємо, що є багато суб’єктів, які судилися з російською федерацією десятки років і досі не задовольнили свої вимоги в повному обсязі. Ми не кажемо, що це буде завтра, але ми не хочемо просто чекати майбутнього, ми розуміємо, що треба вже починати цей шлях», — окреслила перспективи очільниця Фонду.

