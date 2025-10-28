close-btn
НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

28.10.2025 13:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

Фото: freepik.com

З 28 жовтня 2025 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано новий випуск з ISIN UA4000237564, який Міністерство фінансів України вперше розмістило 14 жовтня 2025 року.

Це рішення має на меті підтримати активність банків на аукціонах із розміщення ОВДП, що є важливим для забезпечення фінансування державного бюджету без залучення емісійних коштів.

Банки можуть зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Перелік таких паперів визначає Національний банк України, враховуючи пропозиції Міністерства фінансів. З 28 жовтня 2025 року він налічуватиме 19 випусків, зокрема: UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632 та новий UA4000237564.

Оновлений перелік затверджено рішенням Правління Національного банку України від 27 жовтня 2025 року №392-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року №752-рш». Документ набирає чинності з 28 жовтня 2025 року.

Обов’язкові резерви є одним із ключових інструментів монетарної політики центральних банків. Банки зобов’язані зберігати на кореспондентському рахунку в НБУ кошти в обсязі, що визначається як певний відсоток від їхніх зобов’язань. Ці резерви формуються в середньому за період резервування, що дозволяє згладжувати короткострокові коливання ліквідності та забезпечує ефективність цього інструменту як засобу стримування надлишкової ліквідності в банківській системі.

Для підвищення ефективності регулювання грошово-кредитного ринку й запобігання емісійному фінансуванню дефіциту бюджету банкам дозволено частину обов’язкових резервів покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Джерело: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
credit link image
