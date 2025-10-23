НБУ переглянув облікову ставку

Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що це рішення враховує, що, попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики пов’язані, зокрема, зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися.

Основні тези:

Інфляція знижується, проте фундаментальний тиск залишається стійким. У вересні темпи зростання цін сповільнилися до 11,9% р/р. За оцінками НБУ, така тенденція тривала й у жовтні. Натомість базова інфляція знижувалася помірнішим темпом через збереження високих витрат бізнесу на оплату праці та енергоресурси. Монетарна політика НБУ спрямована на зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики. Інфляційні очікування більшості груп респондентів протягом останнього кварталу не поліпшилися (за виключенням банків). Водночас увага домогосподарств до теми інфляції зросла, про що свідчила статистка пошукових запитів в інтернеті. Обсяги міжнародної допомоги залишаються достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів. До оновленого прогнозу НБУ закладене припущення про збереження в наступні роки стійкого й достатнього міжнародного фінансування насамперед за рахунок репараційної позики на основі знерухомлених російських активів.

Перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку. Зростання інтенсивності обстрілів та руйнувань енергетичної інфраструктури, логістики та виробництв упродовж останніх місяців посилило ризики вищого тиску на ціни та подальшого зниження економічного потенціалу. Монетарні умови надалі забезпечували привабливість гривневих активів, хоча імпульс послабився. Водночас вони не перешкоджали розвитку кредитування, яке зростало високими темпами – понад 30% р/р. Ураховуючи посилення проінфляційних ризиків, збереження облікової ставки на незмінному рівні за поточних умов дасть змогу підтримати попит на гривневі депозити і ОВДП.

НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови, щоб зберегти стійкість валютного ринку і привабливість заощаджень у гривні та забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ передбачає, що зниження облікової ставки розпочнеться в І кварталі 2026 року. Водночас НБУ готовий відтермінувати зниження в разі реалізації та/або посилення ризиків для цінової динаміки. Натомість послаблення проінфляційних ризиків стане сигналом для переходу до циклу пом’якшення процентної політики.

Детальніше – у релізі.

