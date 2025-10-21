close-btn
Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків

21.10.2025 19:30
Ольга Деркач

Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №14097 про підвищення податку для банків до 50%

Рада прийняла за основу законопроєкт про додаткове оподаткування банків

Фото: freepik.com

Про це повідомили народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та народний депутат Ярослав Железняк. «За» законопроєкт проголосували 262 народних депутати.

«Дякую колегам за підтримку в першому читанні законопроєкту про додаткове оподаткування надприбутків банків. Це необхідне зараз рішення, — зазначив Гетманцев. — Наголошую: йдеться про залучення додатково 30 мільярдів гривень. Це кошти, які дуже потрібні нашій країні на посилення оборони та соціальну підтримку громадян. Розраховую на підтримку законопроєкту у цілому».

Як пояснив Железняк, це вже втретє парламент приймає рішення, «яке обіцяли зробити тільки на один рік»:

  • податок збільшується з 25% до 50%;
  • оподаткування буде з 2026 року до першого кварталу 2027 року включно;
  • ставка нараховується раз в квартал.

Читайте також: Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

Також раніше ми писали, що на думку представників НБУ, у зв’язку з підвищенням податку для банків окремим державним банкам може знадобитися докапіталізація.

У НБУ зазначають, що таке рішення може негативно вплинути на ліквідність банківського сектора, адже установам доведеться спрямувати значні обсяги коштів на сплату податку. Це створює ризик невиконання програм капіталізації за результатами стрес-тестів 2025 року та регуляторних вимог у межах інтеграції з ЄС.

Регулятор наголошує: підвищена ставка податку здатна підірвати довіру до податкової системи, дестимулювати прозору діяльність банків і спонукати їх до «податкового арбітражу». При цьому очікуваний фіскальний ефект є відносно невеликим — близько 20 млрд грн замість заявлених у законопроєкті 30 млрд грн, адже основну частину прибутків формують саме державні банки, які й так перераховують прибуток державі у вигляді дивідендів.

У НБУ нагадали, що банки вже двічі сплачували підвищений податок: у 2023 році — 77 млрд грн, а у 2024-му — 96 млрд грн, що забезпечило близько третини усіх податкових надходжень.

