Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд

Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
За її словами, іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна – 15,9 млрд гривень.
Також найбільші суми громадяни декларували від:
- продажу об’єктів рухомого чи нерухомого майна – 7,5 млрд грн;
- інвестиційних доходів – 6,1 млрд грн;
- інших оподатковуваних доходів – 4,8 млрд грн;
- доходів від здавання майна в оренду – 3,7 млрд грн.
Читайте також: Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України
За 9 місяців громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.
«До речі, рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва, — написала Леся Карнаух. — Щорічне збільшення кількості українців свідчить про зростання культури прозорого декларування. Бо йдеться насамперед не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру».
Детальніше про процес подання декларацій та важливі терміни можна дізнатися за посиланнями:
- Як подати декларацію.
- Про терміни подання декларації.
- Як отримати податкову знижку.
- Оподаткування доходів за кордоном: що варто знати українцям.
Також раніше ми писали, що за січень – вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
Де шукати гроші для стартапу: огляд венчурних фондів, відкритих для українців
Як бізнесмену початківцю залучити кошти: що таке краудфандинг та як він працює