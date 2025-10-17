close-btn
Скільки грошей задекларували українці у 2025: огляд

17.10.2025 14:10
Микола Деркач

Цього року українці найчастіше декларують іноземні доходи та спадщину

Фото: motionarray.com та tr.tax.gov.ua

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, іноземних доходів з початку року задекларовано 36 млрд грн, доходів від успадкування чи дарування майна – 15,9 млрд гривень.

Також найбільші суми громадяни декларували від:

  • продажу об’єктів рухомого чи нерухомого майна – 7,5 млрд грн;
  • інвестиційних доходів – 6,1 млрд грн;
  • інших оподатковуваних доходів – 4,8 млрд грн;
  • доходів від здавання майна в оренду – 3,7 млрд грн.

Читайте також: Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

За 9 місяців громадяни подали понад 226 тис. декларацій про майновий стан і доходи.

«До речі, рекордну суму – понад 2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору визначено до сплати мешканцем Києва, — написала Леся Карнаух. — Щорічне збільшення кількості українців свідчить про зростання культури прозорого декларування. Бо йдеться насамперед не просто про чергову обовʼязкову процедуру, а про відповідальність та довіру».

Детальніше про процес подання декларацій та важливі терміни можна дізнатися за посиланнями:

Також раніше ми писали, що за січень – вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
