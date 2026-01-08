Деякі українці можуть не отримати пільги на комуналку

У 2026 році доступ до пільг на оплату комунальних послуг матимуть не всі українські родини. Причина в тому, що право на таку підтримку визначатимуть з огляду на середньомісячний сукупний дохід сім’ї: якщо він перевищує встановлений поріг, пільгу можуть не призначити

Як у 2026 році нараховуватимуть пільги на оплату ЖКП

З 1 січня 2026 року змінилися умови надання пільг, які призначаються з урахуванням доходів. Відтепер їх отримуватимуть лише ті сім’ї, у яких середньомісячний сукупний дохід у розрахунку на одну особу не перевищує показник доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, — про це зазначено в офіційному повідомленні.

Фактично йдеться про те, що соціальна пільга може застосовуватися до доходу лише за умови, якщо він не перевищує визначену суму, прив’язану до прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 грн.

Водночас для розрахунку використовується не просто цей показник, а його спеціально скоригована величина. Вона має відповідати таким вимогам:

бути чинною станом на 1 січня звітного податкового року;

множитися на коефіцієнт 1,4;

округлюватися до найближчих 10 грн.

У результаті цих розрахунків у 2026 році граничний дохід, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660 грн.

Отже, у поточному році пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається з урахуванням доходів, зможуть отримати ті громадяни, у чиїх родинах середньомісячний сукупний дохід у розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 грн. Якщо ж дохід сім’ї вищий за цей поріг, пільговик може подати заяву на призначення житлової субсидії.

Важливо: частині громадян пільги на оплату ЖКП надаються незалежно від рівня доходів. До цієї категорії належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих захисників України.

Джерело: 24 Канал.