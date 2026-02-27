close-btn
PaySpaceMagazine

Кому підвищать пенсії з 1 березня

27.02.2026 20:10
Микола Деркач

На початку березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Підвищення становитиме 12,1%

Кому підвищать пенсії з 1 березня

Фото: bank.gov.ua, wikipedia.org

Про це у Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій.

«Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1 %, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців. Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади. Слава Україні!», — написав Зеленський.

Також за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева сам факт індексації під час війни — це важливе досягнення. При цьому, він розкритикував чинний механізм перерахунку. За його словами, частина найменших пенсій не буде підвищена взагалі.

Йдеться про виплати на рівні заниженого прожиткового мінімуму. Якщо торік пенсіонер отримував з урахуванням доплат 2 595 грн, ця сума може залишитися без змін і після березневої індексації.

Читайте також: Уряд має розширити програму єЯсла — Гетманцев

Гетманцев заявив, що навіть після підвищення пенсіонери з повним трудовим стажем отримуватимуть лише 3 406 грн.

На його думку, мінімальну пенсію потрібно було б збільшити щонайменше удвічі — до 6 000 грн. Водночас він зауважив, що такого рішення ухвалювати не планують.

Депутат також розкритикував підхід до розподілу бюджетних коштів. Він переконаний, що замість фінансування неефективних програм, зокрема кешбеку, ці ресурси слід спрямувати на підтримку людей похилого віку. За його словами, близько половини пенсіонерів отримують до 5 000 грн на місяць.

Серед потенційних джерел додаткових надходжень він назвав детінізацію економіки. За обережними підрахунками, в тіні перебуває щонайменше 1 трлн грн, які могли б поповнити державний бюджет.

Окрім цього, Гетманцев закликав провести жорсткий аудит видатків, закрити неефективні програми, скасувати спеціальні пенсії та оновити систему виплат.

Він також пообіцяв підняти питання соціального забезпечення на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради, наголосивши, що люди є головним ресурсом держави.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деякі пенсіонери, що працюють, можуть втратити виплати

По 4 500 грн на людину: в Україні запрацювала нова грошова допомога

Хто може отримувати спеціальні пенсії в Україні

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Мінімальний ЄСВ: скільки треба платити, щоб не втратити стаж 27.02.2026

Мінімальний ЄСВ: скільки треба платити, щоб не втратити стаж
Як змінилася фінансова поведінка українців: планування витрат та небанківські кредити 27.02.2026

Як змінилася фінансова поведінка українців: планування витрат та небанківські кредити
МВФ затвердив нову програму фінансування для України 27.02.2026

МВФ затвердив нову програму фінансування для України
Хто найшвидше видає кредит онлайн в Україні 27.02.2026

Хто найшвидше видає кредит онлайн в Україні
Деяким пенсіонерам доплатять по 778 грн 26.02.2026

Деяким пенсіонерам доплатять по 778 грн
Де в ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг 26.02.2026

Де в ЄС українці заробляють найбільше — рейтинг
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:00

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові

 Сьогодні  19:20

Біткоїн провалився та готується до обвалу — співзасновник Wikipedia

 Сьогодні  18:30

Які зміни має впровадити Україна за вимогами МВФ

 Сьогодні  17:40

Парад планет вже завтра: шість світів вишикуються в одну лінію

 Сьогодні  16:50

3 криптовалюти до $0,10, які варто купити у березні 2026

 Сьогодні  15:10

Google представив Nano Banana 2

 Сьогодні  13:30

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.