Кому підвищать пенсії з 1 березня

На початку березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Підвищення становитиме 12,1%

Про це у Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доповіла про готовність уряду забезпечити вже з 1 березня щорічну індексацію пенсій.

«Пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1 %, і загалом підвищення стосуватиметься близько 10 мільйонів українців. Наша держава навіть в умовах повномасштабної війни забезпечує індексацію пенсій і всі необхідні соціальні виплати. Готуємо й інші рішення, які підтримають людей та українські громади. Слава Україні!», — написав Зеленський.

Також за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева сам факт індексації під час війни — це важливе досягнення. При цьому, він розкритикував чинний механізм перерахунку. За його словами, частина найменших пенсій не буде підвищена взагалі.

Йдеться про виплати на рівні заниженого прожиткового мінімуму. Якщо торік пенсіонер отримував з урахуванням доплат 2 595 грн, ця сума може залишитися без змін і після березневої індексації.

Гетманцев заявив, що навіть після підвищення пенсіонери з повним трудовим стажем отримуватимуть лише 3 406 грн.

На його думку, мінімальну пенсію потрібно було б збільшити щонайменше удвічі — до 6 000 грн. Водночас він зауважив, що такого рішення ухвалювати не планують.

Депутат також розкритикував підхід до розподілу бюджетних коштів. Він переконаний, що замість фінансування неефективних програм, зокрема кешбеку, ці ресурси слід спрямувати на підтримку людей похилого віку. За його словами, близько половини пенсіонерів отримують до 5 000 грн на місяць.

Серед потенційних джерел додаткових надходжень він назвав детінізацію економіки. За обережними підрахунками, в тіні перебуває щонайменше 1 трлн грн, які могли б поповнити державний бюджет.

Окрім цього, Гетманцев закликав провести жорсткий аудит видатків, закрити неефективні програми, скасувати спеціальні пенсії та оновити систему виплат.

Він також пообіцяв підняти питання соціального забезпечення на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради, наголосивши, що люди є головним ресурсом держави.

