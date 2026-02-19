По 4 500 грн на людину: в Україні запрацювала нова грошова допомога

В Україні почали надавати базову грошову допомогу в межах експериментального проєкту. Її суть у тому, що кілька окремих соцвиплат об’єднали в одну щомісячну виплату на родину

Хто може претендувати

Право на базову допомогу мають сім’ї з низькими доходами та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Замість кількох різних виплат родина отримує одну — базову, розраховану одразу на всіх членів сім’ї.

Як подати заявку

Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України. Подати документи можуть усі, хто відповідає умовам, але онлайн оформлення доступне лише для тих, хто вже отримує:

допомогу одиноким матерям;

виплати для малозабезпечених сімей.

Скільки платитимуть

Сума для кожного члена сім’ї визначається індивідуально. На розмір впливають:

середньомісячний дохід родини;

базова величина, яка зараз становить 4 500 грн на кожного члена сім’ї.

Під час розрахунку застосовують такі частки від базової величини:

100% — для першого члена родини (того, хто подає заяву);

100% — для кожної дитини до 18 років;

100% — для членів сім’ї з інвалідністю I або II групи;

70% — для кожного наступного члена родини.

Як рахують виплату

Спочатку визначають базову величину саме для вашої родини з урахуванням зазначених часток. Далі із цієї суми віднімають середньомісячний дохід сім’ї за останні 3 місяці.

Для людей, які досягли 60 років або мають право на пенсію за віком, але не набрали необхідного страхового стажу, допомогу рахують пропорційно стажу. Наразі діють такі орієнтири:

менше 10 років стажу — 53% від базової величини;

від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

30 років і більше — 88%.

Термін виплати та важливі деталі

Допомогу призначають на 6 місяців. Далі її можуть продовжити автоматично на період дії проєкту, який попередньо розрахований на 2 роки.

Для отримання виплати потрібно подати дві заяви:

перша — про намір оформити базову соціальну допомогу (після неї проводять розрахунки);

друга — підтвердження згоди з визначеним розміром, після чого допомогу офіційно призначають.

