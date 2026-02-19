close-btn
PaySpaceMagazine

По 4 500 грн на людину: в Україні запрацювала нова грошова допомога

19.02.2026 15:40
Ольга Деркач

В Україні почали надавати базову грошову допомогу в межах експериментального проєкту. Її суть у тому, що кілька окремих соцвиплат об’єднали в одну щомісячну виплату на родину

По 4 500 грн на людину: в Україні запрацювала нова грошова допомога

Фото: freepik.com

Хто може претендувати

Право на базову допомогу мають сім’ї з низькими доходами та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Замість кількох різних виплат родина отримує одну — базову, розраховану одразу на всіх членів сім’ї.

Як подати заявку

Оформити допомогу можна через Пенсійний фонд України. Подати документи можуть усі, хто відповідає умовам, але онлайн оформлення доступне лише для тих, хто вже отримує:

  • допомогу одиноким матерям;
  • виплати для малозабезпечених сімей.

Скільки платитимуть

Сума для кожного члена сім’ї визначається індивідуально. На розмір впливають:

  • середньомісячний дохід родини;
  • базова величина, яка зараз становить 4 500 грн на кожного члена сім’ї.

Під час розрахунку застосовують такі частки від базової величини:

  • 100% — для першого члена родини (того, хто подає заяву);
  • 100% — для кожної дитини до 18 років;
  • 100% — для членів сім’ї з інвалідністю I або II групи;
  • 70% — для кожного наступного члена родини.

Цікаве по темі: Українські підприємиці можуть отримати гранти до 100 000 грн

Як рахують виплату

Спочатку визначають базову величину саме для вашої родини з урахуванням зазначених часток. Далі із цієї суми віднімають середньомісячний дохід сім’ї за останні 3 місяці.

Для людей, які досягли 60 років або мають право на пенсію за віком, але не набрали необхідного страхового стажу, допомогу рахують пропорційно стажу. Наразі діють такі орієнтири:

  • менше 10 років стажу — 53% від базової величини;
  • від 10 до 20 років — 62%;
  • від 20 до 30 років — 70%;
  • 30 років і більше — 88%.

Термін виплати та важливі деталі

Допомогу призначають на 6 місяців. Далі її можуть продовжити автоматично на період дії проєкту, який попередньо розрахований на 2 роки.

Для отримання виплати потрібно подати дві заяви:

  • перша — про намір оформити базову соціальну допомогу (після неї проводять розрахунки);
  • друга — підтвердження згоди з визначеним розміром, після чого допомогу офіційно призначають.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хто може отримувати спеціальні пенсії в Україні

Уряд збільшив виплати за програмою «Національний кешбек»

Скільки грошей українці витратили в інтернеті у 2025 — НБУ

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ 19.02.2026

Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ
Долар «ось-ось помре» — Роберт Кійосакі 18.02.2026

Долар «ось-ось помре» — Роберт Кійосакі
Темпи кредитування населення зростають — НБУ 18.02.2026

Темпи кредитування населення зростають — НБУ
Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот 18.02.2026

Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот
Українські підприємиці можуть отримати гранти до 100 000 грн 17.02.2026

Українські підприємиці можуть отримати гранти до 100 000 грн
Скільки ресурсних платежів сплатив бізнес у 2025 — YouControl 17.02.2026

Скільки ресурсних платежів сплатив бізнес у 2025 — YouControl
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  17:00

НБУ повідомив про кібератаку інтернет-магазин нумізматичної продукції

 Сьогодні  14:20

НБУ призначив нового директора департаменту міжнародного співробітництва

 Сьогодні  13:00

Білл Гейтс оновив свій портфель акцій

 Сьогодні  11:40

Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ

 Сьогодні  10:20

Воррен Баффетт розпродав акції Amazon на $1,7 млрд

 18.02.2026  19:30

Долар «ось-ось помре» — Роберт Кійосакі

 18.02.2026  18:20

Нова пошта вийшла на ринок США

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.