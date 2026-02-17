Уряд збільшив виплати за програмою «Національний кешбек»

Українці вже придбали товарів вітчизняних виробників на понад 63 млрд грн у межах програми «Національний кешбек». У Міністерстві цифрової трансформації України зазначають, що це стала видима підтримка української економіки. Щоб зробити її ще ефективнішою, Уряд оновлює умови програми

До 28 лютого 2026 року діє єдина ставка кешбеку — 10% на всі товари, що підпадають під програму. Водночас із 1 березня запрацює оновлений підхід.

Як працюватиме програма з 1 березня

Розмір кешбеку залежатиме від категорії товару. Мета змін — посилити підтримку українських брендів у сегментах, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами.

15% кешбеку нараховуватимуть на українські товари в категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%. Йдеться про непродовольчі товари — одяг, взуття, косметику, побутову хімію, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярію. Також підвищена ставка поширюватиметься на окремі продукти, зокрема тверді та м’які сири, а також деякі види макаронів і круп.

5% кешбеку діятиме для категорій, де імпорт у споживчому кошику становить менше 35%. Це хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця та олія, овочі, фрукти, риба та консерви, солодощі, снеки, напої та соуси, ліки й товари для саду.

Як перевірити товар

Дізнатися, чи нараховується кешбек та який саме відсоток діє, можна через сканер штрихкодів у застосунку Дія. Для цього потрібно навести камеру на штрихкод товару.

На що можна використати кешбек

Нараховані кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, донати на ЗСУ, поштові послуги, придбання продуктів і ліків українського виробництва або книг.

Нагадаємо, що у 2026 році світ очікує нова хвиля розвитку штучного інтелекту (ШІ/AI) — від систем, які просто дають відповіді, до технологій, що виконують завдання замість людини. Україна також рухається в цьому напрямі: Мінцифри заявляє про перехід до «агентивної держави», де ШІ-інструменти автоматизують бюрократію та допомагають громадянам у повсякденних ситуаціях. Мінцифри визначило п’ять ключових трендів у ШІ на 2026 рік — і розповіло, які рішення вже запускають у державних сервісах.

Джерело: Мінцифри.