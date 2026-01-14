close-btn
PaySpaceMagazine

Названо, хто замінить Федорова у Мінцифри

14.01.2026 12:30
Ольга Деркач

Після відставки першого віцепремʼєр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова тимчасове керівництво Міністерством цифрової трансформації перейде до його заступника Олександра Борнякова

Названо, хто замінить Федорова у Мінцифри

Фото: t.me/zedigital

Про це повідомили редакційні джерела Економічної правди.

Борняков працює в Мінцифри з перших днів існування відомства. У міністерстві він опікувався напрямами Дія.City та єРезиденство, а нині відповідає за євроінтеграційний напрямок.

13 січня 2026 року Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України та міністра цифрової трансформації. Він має перейти на посаду міністра оборони.

Цікаве по темі: 5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри

Михайло Федоров — український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року він обіймав посаду віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації України в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко. Його вважають ініціатором електронного сервісу державних послуг Дія та наймолодшим міністром в українській політиці.

Нагадаємо, що у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що вже навесні 2026 року в Україні планують запустити в бета-тестування першу версію національної великої мовної моделі (LLM). За задумом, вона стане технологічною основою для розвитку ШІ-чатів та асистентів для державних сервісів і бізнесу — подібних до ChatGPT і Gemini, але навченої на українських даних.

Раніше ми писали, що Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію. Це дозволить українцям отримувати консультації та послуги, просто озвучуючи свій запит у чаті. Фактично, взаємодія з державною системою стане розмовною — користувач зможе говорити, а не лише писати.

Крім того, Мінцифри приєдналося до створення європейського цифрового гаманця EUDI Wallet. Це цифровий гаманець, у якому можна буде зберігати паспорт, водійське посвідчення, диплом та інші документи, щоб користуватися послугами по всьому ЄС.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
В Україні офіційно обмежили доступ до Polymarket 12.01.2026

В Україні офіційно обмежили доступ до Polymarket
5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри 09.01.2026

5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри
До отримувачів субсидій і пільг можуть прийти з перевірками: кого це стосується 26.12.2025

До отримувачів субсидій і пільг можуть прийти з перевірками: кого це стосується
Уряд розширив умови іпотечної програми єОселя 12.12.2025

Уряд розширив умови іпотечної програми єОселя
Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію 11.12.2025

Уряд дозволив оформляти ДТП через Дію
НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки 10.12.2025

НКЦПФР запустить особові інвестиційні рахунки
Вибір редакції
Всі
Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash

 Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
Останні новини
Сьогодні  12:30

Названо, хто замінить Федорова у Мінцифри

 Сьогодні  11:20

У 2026 вже створили понад 600 000 нових криптовалют

 Сьогодні  10:10

Криптотрейдер перетворив $370 на $1,2 млн

 13.01.2026  20:00

Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція

 13.01.2026  19:20

OpenAI купує медичний стартап Torch

 13.01.2026  18:40

Біткоїн може обвалитися до $38 000 у жовтні 2026 — криптоаналітик

 13.01.2026  17:40

НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.