Названо, хто замінить Федорова у Мінцифри

Після відставки першого віцепремʼєр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова тимчасове керівництво Міністерством цифрової трансформації перейде до його заступника Олександра Борнякова

Про це повідомили редакційні джерела Економічної правди.

Борняков працює в Мінцифри з перших днів існування відомства. У міністерстві він опікувався напрямами Дія.City та єРезиденство, а нині відповідає за євроінтеграційний напрямок.

13 січня 2026 року Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України та міністра цифрової трансформації. Він має перейти на посаду міністра оборони.

Цікаве по темі: 5 головних трендів у ШІ у 2026 році — Мінцифри

Михайло Федоров — український підприємець і державний діяч. З 29 серпня 2019 року він обіймав посаду віцепрем’єр-міністра та міністра цифрової трансформації України в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко. Його вважають ініціатором електронного сервісу державних послуг Дія та наймолодшим міністром в українській політиці.

Нагадаємо, що у Міністерстві цифрової трансформації заявили, що вже навесні 2026 року в Україні планують запустити в бета-тестування першу версію національної великої мовної моделі (LLM). За задумом, вона стане технологічною основою для розвитку ШІ-чатів та асистентів для державних сервісів і бізнесу — подібних до ChatGPT і Gemini, але навченої на українських даних.

Раніше ми писали, що Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію. Це дозволить українцям отримувати консультації та послуги, просто озвучуючи свій запит у чаті. Фактично, взаємодія з державною системою стане розмовною — користувач зможе говорити, а не лише писати.

Крім того, Мінцифри приєдналося до створення європейського цифрового гаманця EUDI Wallet. Це цифровий гаманець, у якому можна буде зберігати паспорт, водійське посвідчення, диплом та інші документи, щоб користуватися послугами по всьому ЄС.

