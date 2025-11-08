Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

Україна планує зробити спілкування з державою таким же простим, як розмову в месенджері. Для цього Міністерство цифрової трансформації готується інтегрувати голосовий штучний інтелект (ШІ) у державні сервіси, зокрема в Дію

Партнером у цьому напрямі стане ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосових технологій та багатомовних ШІ-агентів.

Про співпрацю домовилися під час WINWIN Summit перший віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та співзасновник і генеральний директор ElevenLabs Маті Станішевський.

За даними Мінцифри, ключовий напрям співпраці — інтеграція передових голосових ШІ-технологій і агентів ElevenLabs у державні сервіси. Це дозволить українцям отримувати консультації та послуги, просто озвучуючи свій запит у чаті. Фактично, взаємодія з державною системою стане розмовною — користувач зможе говорити, а не лише писати.

Наразі Мінцифри вже використовує розробки ElevenLabs. Першим результатом співпраці стало створення цифрового двійника Михайла Федорова — з автентичним голосом, відтвореним за допомогою технологій компанії. Наступний етап — розширення партнерства та інтеграція інноваційних голосових можливостей у сервіси Дія, Мрія та Дія.Освіта.

Мета Мінцифри — не лише цифровізувати державу, а й зробити її проактивною. У відомстві нагадують, що сьогодні Дією користуються понад 23 млн громадян, а до 2030 року Україна прагне увійти до трійки світових лідерів у сфері розвитку штучного інтелекту. Новий етап співпраці з ElevenLabs має стати кроком до створення «агентивної держави» — де цифрові сервіси зможуть розуміти голос, контекст і потреби користувачів у режимі реального часу.

Нагадаємо, що вже 900+ тисяч українців відкрили ФОП через Дію. Найактивніші — у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Київській областях. Серед нових підприємців жінки переважають — 56% проти 44%.

