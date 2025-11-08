close-btn
PaySpaceMagazine

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

08.11.2025 13:00
Ольга Деркач

Україна планує зробити спілкування з державою таким же простим, як розмову в месенджері. Для цього Міністерство цифрової трансформації готується інтегрувати голосовий штучний інтелект (ШІ) у державні сервіси, зокрема в Дію

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

Фото: freepik.com

Партнером у цьому напрямі стане ElevenLabs — світовий лідер у сфері голосових технологій та багатомовних ШІ-агентів.

Про співпрацю домовилися під час WINWIN Summit перший віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та співзасновник і генеральний директор ElevenLabs Маті Станішевський.

За даними Мінцифри, ключовий напрям співпраці — інтеграція передових голосових ШІ-технологій і агентів ElevenLabs у державні сервіси. Це дозволить українцям отримувати консультації та послуги, просто озвучуючи свій запит у чаті. Фактично, взаємодія з державною системою стане розмовною — користувач зможе говорити, а не лише писати.

Цікаве по темі: У застосунку Дія з’явилася нова послуга

Наразі Мінцифри вже використовує розробки ElevenLabs. Першим результатом співпраці стало створення цифрового двійника Михайла Федорова — з автентичним голосом, відтвореним за допомогою технологій компанії. Наступний етап — розширення партнерства та інтеграція інноваційних голосових можливостей у сервіси Дія, Мрія та Дія.Освіта.

Мета Мінцифри — не лише цифровізувати державу, а й зробити її проактивною. У відомстві нагадують, що сьогодні Дією користуються понад 23 млн громадян, а до 2030 року Україна прагне увійти до трійки світових лідерів у сфері розвитку штучного інтелекту. Новий етап співпраці з ElevenLabs має стати кроком до створення «агентивної держави» — де цифрові сервіси зможуть розуміти голос, контекст і потреби користувачів у режимі реального часу.

Нагадаємо, що вже 900+ тисяч українців відкрили ФОП через Дію. Найактивніші — у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Львівській та Київській областях. Серед нових підприємців жінки переважають — 56% проти 44%.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків

Як отримати соціальну допомогу через Дію

У Дії тестують нову послугу

Джерело: Мінцифри.

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органиШтучний інтелект
google news
Новини по темі
У застосунку Дія з’явилася нова послуга 07.11.2025

У застосунку Дія з’явилася нова послуга
Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit 06.11.2025

Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit
Скільки ФОПів відкрили українці через Дію 05.11.2025

Скільки ФОПів відкрили українці через Дію
У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків 04.11.2025

У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків
Як отримати соціальну допомогу через Дію 31.10.2025

Як отримати соціальну допомогу через Дію
У Дії тестують нову послугу 30.10.2025

У Дії тестують нову послугу
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  14:30

НБУ презентував нову срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»

 Сьогодні  13:00

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

 Сьогодні  11:30

BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

 Сьогодні  10:00

UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу

 07.11.2025  20:40

Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

 07.11.2025  18:20

5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

 07.11.2025  17:10

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.