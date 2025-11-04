У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків

Втратили через війну домівку, в якій жили? Зробіть крок до відновлення справедливості — подайте заяву в міжнародний Реєстр збитків

Про це повідомила пресслужба Дії.

Якщо ви втратили будинок чи квартиру, які були вашим домом, через агресію рф з 24 лютого 2022 року — подавайте заяву за категорією А3.3 «Втрата житла або місця проживання» за посиланням. Навіть якщо ви не є власником житла, але мешкали там, — ця категорія для вас.

Діє, де подати заяву?

Клікайте на посилання категорій вище або переходьте на портал Дія → Каталог послуг → Репарації: міжнародний Реєстр збитків.

«Разом із партнерами працюємо, щоб кожен українець міг повідомити про наслідки агресії. Так разом показуємо всьому світові реальну картину того, що відбувається в Україні. І найважливіше — створюємо основу для компенсаційного механізму в майбутньому», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

Нагадаємо, що послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія та фінансується UK Dev, та швейцарсько-українською Програмою EGAP. Партнер проєкту UK DIGIT та виконавець програми EGAP — Фонд Східна Європа.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський доручив уряду до 15 листопада представити повний пакет «зимової підтримки» для українців. Програми мають запрацювати вже у грудні й охопити фінансову допомогу, енергетичні компенсації та соціальні ініціативи.

«Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися «тисячею гривень» підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям», — зазначив Зеленський.

Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оплату комуналки

У ФГВФО розповіли, як українці повертають кредити після реструктуризації

У ФГВФО назвали суму збитків українських банків від війни