Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оплату комуналки

03.11.2025 16:00
Ольга Деркач

Розмір житлової субсидії визначається не лише доходом родини, а й установленими державою соціальними нормами споживання

Як самостійно розрахувати розмір субсидії на оплату комуналки

Фото: freepik.com

Житлова субсидія — це адресна безповоротна допомога від держави для тих українців, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги. Вона покриває витрати на комуналку, утримання багатоквартирного будинку, а також на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива. Програму субсидій в Україні запровадили ще у 1995 році.

Сума допомоги визначається як різниця між вартістю послуг у межах соціальних норм і сумою, яку домогосподарство зобов’язане сплачувати самостійно.

Щоб зрозуміти, як це працює, видання «На пенсії» розглянуто все на прикладі сім’ї з чотирьох осіб.

Як обчислюється субсидія

У прикладі маємо родину з чотирьох осіб — батьки й двоє дітей. Щомісячний дохід чоловіка становить 8 900 грн, дружини — 8 200 грн. Для нарахування субсидії в опалювальному сезоні 2025–2026 років беруться до уваги доходи за перше півріччя 2025 року.

Цікаве по темі: Українці можуть втратити майно через борги за комуналку

Крок 1. Обчислення середнього доходу

((8 900 × 6) + (8 200 × 6)) / 6 = 17 100 грн.

Це середньомісячний сукупний дохід родини.

Крок 2. Визначення обов’язкового платежу

Розмір обов’язкового платежу обчислюється за формулою:

Ро = (Кд / Кг) × Рг, де:

  • Кд — відношення середнього доходу на одну особу до прожиткового мінімуму;
  • Кг = 2 — базовий коефіцієнт доходу;
  • Рг = 15% — базова частка доходу, яку домогосподарство має сплачувати за комунальні послуги.

Підставимо дані: 17 100 грн / 4 (члени родини) / 2 920 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2025 року) / 2 × 15% = 10,95%.

Отже, обов’язковий платіж становить: 17 100 × 10,95% = 1 872,45 грн.

Крок 3. Розрахунок субсидії

Якщо витрати на комунальні послуги в межах соціальних норм дорівнюють 3 422,35 грн, то сума допомоги становитиме:
3 422,35 – 1 872,45 = 1 549,90 грн.

Саме цю суму Пенсійний фонд України перераховуватиме сім’ї щомісяця впродовж опалювального сезону.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
