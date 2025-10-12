Українці можуть втратити майно через борги за комуналку

В Україні посилюється боротьба з боржниками за комунальні послуги. Юристи попереджають: навіть під час воєнного стану громадяни зобов’язані сплачувати рахунки, а накопичення боргів може мати серйозні наслідки — від блокування банківських рахунків до примусового продажу майна

Про це розповіла адвокатка Ольга Брус у коментарі виданню Focus.

Де діє заборона на стягнення боргів

За словами експертки, тимчасова заборона на примусове стягнення боргів поширюється лише на території, де тривають або тривали бойові дії. Щоб скористатися цією нормою, мешканці повинні документально підтвердити відсутність за місцем проживання, наприклад довідкою внутрішньо переміщеної особи.

В інших регіонах комунальні підприємства мають повне право звертатися до суду. Після винесення судового рішення стягнення боргу передається до виконавчої служби. Державні виконавці можуть арештувати банківські рахунки, утримувати частину заробітної плати або ініціювати продаж майна боржника.

Як уникнути примусового стягнення

Адвокатка наголошує, що найкращий спосіб уникнути таких наслідків — домовитися про реструктуризацію боргу. Укладання договору про розстрочку дає можливість поступово погасити заборгованість і зберегти власне майно. Така домовленість часто є вигідною для обох сторін — і для постачальників послуг, і для споживачів.

Крім того, юристи радять не ігнорувати повідомлення про борги. Якщо комунальна служба звернулася із претензією чи попередженням, варто одразу зв’язатися з нею, щоб погодити графік погашення або уточнити суми.

Коли можливе виселення

Виселення з житла через комунальні борги в Україні застосовується вкрай рідко. Сам факт наявності заборгованості не є підставою для позбавлення права користування квартирою. Винятком є лише випадки, коли особа займає житло незаконно або проживає без правових підстав.

У таких ситуаціях мораторій на виселення не діє навіть під час воєнного стану, і рішення може ухвалити суд.

Юристи закликають громадян відповідально ставитися до оплати комунальних послуг і своєчасно врегульовувати борги, щоб уникнути блокування рахунків, штрафів або втрати майна.

