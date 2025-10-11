close-btn
Деяким українцям доведеться заплатити удвічі більше за стаж

11.10.2025 13:00
Ольга Деркач

Щоб отримати право на пенсію за віком, українці можуть самостійно придбати відсутні роки страхового стажу

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Для того щоб визначити вартість покупки додаткового стажу, потрібно врахувати не лише розмір мінімального страхового внеску, а й тип договору, який укладається з Пенсійним фондом України. Саме від цього залежить кінцева сума витрат.

Є два види договорів, кожен із яких має свої особливості.

Перший тип договору є більш економним, проте передбачає триваліший період сплати. Він укладається щонайменше на один рік, а внески сплачуються поступово — щомісяця. При цьому розмір щомісячного єдиного внеску не може бути меншим за мінімальний. У 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, тому мінімальний страховий внесок дорівнює 1 760 гривень (це 22% від мінімальної зарплати).

Цікаве по темі: Хто з українців має право на пенсію у Польщі

Другий тип договору дозволяє придбати страховий стаж одразу, сплативши всю суму одноразово. Однак у цьому випадку кожен місяць стажу коштує дорожче, адже вартість одного місяця не може бути меншою за мінімальний страховий внесок, помножений на коефіцієнт 2. Тобто замість 1 760 гривень за місяць доведеться заплатити 3 520 гривень. Одноразова сплата здійснюється повною сумою за весь період, який необхідно «докупити», і має бути внесена протягом 10 календарних днів від дати підписання договору.

Важливо пам’ятати, що придбати можна не більш як п’ять років страхового стажу. Також неможливо «докупити» періоди до 2004 року, адже система персоніфікованого обліку тоді ще не діяла.

Таким чином, якщо людина сплачує внески поступово, то жодні коефіцієнти не застосовуються, і розрахунок проводиться з коефіцієнтом К = 1. Якщо ж стаж купується одноразово, використовується коефіцієнт К = 2, що збільшує загальну суму витрат удвічі.

Джерело: На пенсії.

