Деякі українці можуть отримати ₴6 000 допомоги від держави

В Україні діє програма державної підтримки для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Допомога виплачується особам, що офіційно призначені опікунами або піклувальниками неповнолітніх

Хто може отримати допомогу

Опікуни чи піклувальники призначаються, якщо дитина втратила батьків через смерть, тяжку хворобу, позбавлення їх батьківських прав або інші обставини. Такі діти отримують статус сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як і на який термін призначається виплата

Фінансова допомога надається строком на 12 місяців. Вона починає нараховуватись з місяця, коли подано заяву та всі необхідні документи. Після завершення року виплати можуть бути продовжені ще на 12 місяців за оновленими довідками про розмір допомоги. Виплати здійснюються щомісяця до досягнення дитиною 18 років.

Для дітей з інвалідністю розмір і термін допомоги залежать від висновку медичної комісії. Якщо протягом періоду дії допомоги інвалідність поновлюється, виплати відновлюють без перерви з місяця, коли вони були припинені.

Розміри державної допомоги

Опікуни отримують 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку:

до 6 років — 6 407,50 грн;

від 6 до 18 років — 7 990,00 грн.

Цікаве по темі: Деякі пенсіонери можуть отримати до ₴24 000 доплати

Для дітей з інвалідністю допомога становить 3,5 прожиткових мінімуми:

до 6 років — 8 970,50 грн;

від 6 до 18 років — 11 186,00 грн.

Якщо дитина вже отримує пенсію чи іншу державну виплату, то розмір допомоги визначається як різниця між зазначеним розміром (2,5 або 3,5 прожиткових мінімуми) та сумою інших нарахувань.

Коли виплати припиняються

Держава може зупинити допомогу у таких випадках:

опікун або піклувальник звільнений від своїх обов’язків;

дитина працевлаштувалась або уклала шлюб до 18 років;

дитину усиновили або повернули батькам;

досягнення дитиною повноліття;

отримання повної цивільної дієздатності (якщо дитина стала батьком чи матір’ю);

влаштування дитини на повне державне утримання.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на виплати, одержувач або відповідні органи мають повідомити про це Пенсійний фонд чи орган соцзахисту протягом 10 днів.

Розмір допомоги може бути перерахований, якщо дитина досягає 6 років або змінюється прожитковий мінімум для дітей певного віку.

