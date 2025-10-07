Деякі пенсіонери можуть отримати до ₴24 000 доплати

У 2025 році частина українців зможе отримати суттєву доплату до пенсії — від 500 до 24 000 грн. Йдеться про пенсії за особливі заслуги перед Україною, порядок нарахування яких визначає однойменний закон

Після змін, ухвалених у 2023 році, доплати можуть отримати громадяни, які мають державні звання, нагороди, ордени чи медалі. До цієї категорії належать Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), видатні спортсмени — переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор, космонавти, а також матері, які народили п’ять і більше дітей. У разі смерті матері право на надбавку переходить до батька. Для таких матерів передбачено також можливість дострокового виходу на пенсію, зокрема при усиновленні дітей.

Розмір доплати становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму, тобто приблизно від 543 до 944 грн на місяць. Водночас існують категорії, які можуть претендувати на значно більші суми. Зокрема, учасники боротьби за незалежність України у ХХ столітті — репресовані та реабілітовані — мають право на щомісячну фіксовану доплату у 4 200 грн. Її розмір щороку індексується: з 1 березня 2025 року вона становить 5 055,77 грн.

Важливо, що з переліку виключені всі радянські нагороди. Особи, які мають ордени чи медалі СРСР, втратили право на оформлення таких надбавок. Якщо виплата не була призначена раніше, отримати її тепер неможливо навіть у мінімальному розмірі.

Цікаве по темі: Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: які виплати отримають родини військових

Право на надбавки втратили також народні депутати України та депутати місцевих рад чотирьох скликань — держава вважає, що ці особи вже достатньо соціально захищені.

Не слід плутати цей вид пенсій із доплатами за особливі заслуги перед Батьківщиною, які призначаються ветеранам війни. У цьому випадку надбавка становить 70% прожиткового мінімуму, або близько 1 652 грн у 2025 році.

Окремо діє закон про особливі заслуги перед Батьківщиною, ухвалений після 2014 року, який стосується сучасних ветеранів війни. Доплати отримують Герої України, нагороджені орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» чи княгині Ольги. Розмір такої надбавки — від однієї до трьох мінімальних зарплат, тобто до 24 000 грн. Її можуть виплачувати навіть тим, хто ще не досяг пенсійного віку.

Оформлення доплат здійснює Пенсійний фонд України. Для цього потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код, документ про нагороду чи звання та заяву на встановлення доплати. Надбавки не замінюють основну пенсію — вони додаються до неї окремо.

Джерело: На пенсії.