close-btn
PaySpaceMagazine

Як перевірити чи сплачує роботодавець страхові внески

06.10.2025 13:30
Ольга Деркач

Кожен українець має пам’ятати: контроль страхового стажу — це не формальність, а запорука впевненого майбутнього. Саме від нього залежить право на пенсію, соціальні виплати та інші державні гарантії. Тому варто регулярно перевіряти, чи ваш роботодавець справно сплачує страхові внески, а також чи правильно зараховується ваш стаж

Як перевірити чи сплачує роботодавець страхові внески

Фото: freepik.com

Основні ризики втрати страхового стажу

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус у інтервʼю для 24 Каналу наголошує: однією з найпоширеніших проблем є ситуація, коли роботодавець припиняє сплачувати внески, але не повідомляє про це працівника. У результаті місяці або навіть роки роботи можуть не зараховуватись до страхового стажу, а людина дізнається про це лише тоді, коли вже звертається по пенсію.

Якщо виявлено, що внески не сплачуються, працівник має повне право письмово вимагати від роботодавця провести нарахування та погасити заборгованість. Якщо ж реакції на звернення немає, наступним кроком має стати офіційна скарга до Державної податкової служби України або до територіальних органів Держпраці, які здійснюють контроль за виконанням роботодавцями обов’язків зі сплати єдиного соціального внеску. Саме ці інституції мають повноваження примусити роботодавця виконати законні вимоги.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть втратити пенсію у жовтні

Як перевірити, чи роботодавець сплачує внески

Сьогодні кожен громадянин може самостійно відстежувати стан своїх страхових нарахувань. Це дозволяє не лише своєчасно виявляти можливі порушення, а й убезпечити себе від неприємних «сюрпризів» у майбутньому.

Для цього необхідно скористатися особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У ньому відображається:

  • розмір нарахованої заробітної плати, з якої сплачено внески;
  • інформація про здійснені страхові платежі роботодавцем;
  • загальна тривалість накопиченого страхового стажу.

Доступ до кабінету можна отримати за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису або через систему електронної ідентифікації ID.GOV.UA, зокрема через Bank ID. Це швидкий і безпечний спосіб перевірити свій стаж без звернення до державних установ.

Пам’ятайте: лише регулярний контроль власного страхового стажу гарантує, що кожен день вашої роботи буде зарахований належним чином. Не ігноруйте цей крок — він може стати вирішальним для вашого фінансового спокою в майбутньому.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як підтвердити стаж, набутий до 2004 року

Чи зростуть пенсії у 2026 році

Деякі українці можуть отримати до 1 300 гривень на оплату комуналки

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Деякі українці можуть втратити пенсію у жовтні 05.10.2025

Деякі українці можуть втратити пенсію у жовтні
Як підтвердити стаж, набутий до 2004 року 04.10.2025

Як підтвердити стаж, набутий до 2004 року
Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка 03.10.2025

Скільки податків сплатили українці у вересні 2025 — інфографіка
Чи зростуть пенсії у 2026 році 03.10.2025

Чи зростуть пенсії у 2026 році
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
Сплатити деякі податки можна буде через Дію 02.10.2025

Сплатити деякі податки можна буде через Дію
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  14:30

Компанія-розробник monobank стала єдинорогом

 Сьогодні  12:30

Біткоїн оновив історичний максимум

 Сьогодні  11:20

Ілон Маск створить аналог «Вікіпедії» — Grokipedia

 Сьогодні  10:10

Криптотрейдер перетворив $3000 в $2 млн завдяки цьому мемкоїну

 05.10.2025  14:30

Творець ChatGPT заявив, що ШІ може випадково захопити світ

 05.10.2025  13:00

Кійосакі розкритикував Баффета й закликав купувати Біткоїн

 05.10.2025  11:30

Акції золотодобувних компаній злетіли на 135% у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.