Як перевірити чи сплачує роботодавець страхові внески

Кожен українець має пам’ятати: контроль страхового стажу — це не формальність, а запорука впевненого майбутнього. Саме від нього залежить право на пенсію, соціальні виплати та інші державні гарантії. Тому варто регулярно перевіряти, чи ваш роботодавець справно сплачує страхові внески, а також чи правильно зараховується ваш стаж

Основні ризики втрати страхового стажу

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус у інтервʼю для 24 Каналу наголошує: однією з найпоширеніших проблем є ситуація, коли роботодавець припиняє сплачувати внески, але не повідомляє про це працівника. У результаті місяці або навіть роки роботи можуть не зараховуватись до страхового стажу, а людина дізнається про це лише тоді, коли вже звертається по пенсію.

Якщо виявлено, що внески не сплачуються, працівник має повне право письмово вимагати від роботодавця провести нарахування та погасити заборгованість. Якщо ж реакції на звернення немає, наступним кроком має стати офіційна скарга до Державної податкової служби України або до територіальних органів Держпраці, які здійснюють контроль за виконанням роботодавцями обов’язків зі сплати єдиного соціального внеску. Саме ці інституції мають повноваження примусити роботодавця виконати законні вимоги.

Як перевірити, чи роботодавець сплачує внески

Сьогодні кожен громадянин може самостійно відстежувати стан своїх страхових нарахувань. Це дозволяє не лише своєчасно виявляти можливі порушення, а й убезпечити себе від неприємних «сюрпризів» у майбутньому.

Для цього необхідно скористатися особистим кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. У ньому відображається:

розмір нарахованої заробітної плати, з якої сплачено внески;

інформація про здійснені страхові платежі роботодавцем;

загальна тривалість накопиченого страхового стажу.

Доступ до кабінету можна отримати за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису або через систему електронної ідентифікації ID.GOV.UA, зокрема через Bank ID. Це швидкий і безпечний спосіб перевірити свій стаж без звернення до державних установ.

Пам’ятайте: лише регулярний контроль власного страхового стажу гарантує, що кожен день вашої роботи буде зарахований належним чином. Не ігноруйте цей крок — він може стати вирішальним для вашого фінансового спокою в майбутньому.

