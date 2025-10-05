Деякі українці можуть втратити пенсію у жовтні

Уже в жовтні частина українських пенсіонерів може тимчасово залишитися без пенсійних виплат. Пенсійний фонд України повідомив, що в окремих випадках фінансування може бути призупинене до усунення причин, які це спричинили

Коли можуть призупинити виплату пенсії

Пенсійний фонд має право тимчасово зупинити перерахування коштів, якщо виявлено порушення, неточності або зміни в особистих обставинах пенсіонера. Нижче — п’ять основних причин, через які це може статися.

1. Помилки або недостовірні дані в документах

Якщо в анкеті чи особовій справі пенсіонера знайдуть невірні відомості — наприклад, неточну дату народження, неправильний ідентифікаційний код чи інші помилки, — Пенсійний фонд зупинить нарахування коштів. Виплати поновлять лише після того, як пенсіонер виправить неточності, звернувшись до сервісного центру ПФУ з оновленими документами.

2. Виїзд за кордон на постійне місце проживання

Якщо людина виїхала за межі України й отримала статус постійного мешканця іншої країни, її пенсійні виплати можуть бути припинені. Це пов’язано з тим, що фінансування здійснюється лише громадянам, які постійно проживають на території України.

Цікаве по темі: Чи зростуть пенсії у 2026 році

3. Відсутність руху коштів на пенсійному рахунку

Якщо протягом шести місяців поспіль пенсіонер не отримував коштів — не знімав готівку, не здійснював переказів чи покупок із пенсійної картки, — це може стати підставою для зупинки виплат. Щоб відновити фінансування, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та підтвердити своє право на отримання пенсії.

4. Непроходження ідентифікації

Кожен пенсіонер зобов’язаний раз на рік проходити процедуру ідентифікації — підтвердження особи. Це робиться для запобігання шахрайству та виплат «мертвим душам». Якщо людина не пройде ідентифікацію в установлені строки, виплати автоматично припинять. У 2025 році для проходження цієї процедури залишилося три місяці.

5. Визнання особи зниклою безвісти

У разі, якщо пенсіонера офіційно визнано зниклим безвісти, Пенсійний фонд призупиняє виплати до моменту встановлення місцезнаходження людини або отримання підтвердження про її статус.

Таким чином, щоб уникнути призупинення пенсійних виплат, важливо своєчасно оновлювати свої документи, стежити за активністю на рахунку та не пропускати щорічну ідентифікацію.

Джерело: На пенсії.