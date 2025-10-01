Рада може підвищити зарплати та прожитковий мінімум: деталі

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Кабінету міністрів суттєво переглянути соціальні стандарти, закладені у проєкті держбюджету на 2026 рік

Зокрема, комітет пропонує встановити прожитковий мінімум на одну особу у розмірі 8 196,64 грн замість передбачених урядом 3 209 грн. Водночас депутати вважають за необхідне підвищити мінімальну заробітну плату з 8 647 грн до 9 664 грн на місяць.

Що передбачено законопроєктом №14000 та що пропонується змінити

Уряд у Бюджетній декларації на 2026–2028 роки та законопроєкті №14000 «Проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік» визначив такі розміри прожиткового мінімуму:

на одну особу — 3 209 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн;

для дітей віком до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн.

Комітет Верховної Ради пропонує інші цифри:

на одну особу — 8 196,64 грн;

для працездатних осіб — 8 574,01 грн;

для осіб, які втратили працездатність, — 6 895,21 грн;

для осіб, які втратили працездатність унаслідок проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду, — 1 600 грн;

для дітей до 6 років — 7 375,23 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 9 310,74 грн.

Наслідки для соціальних виплат і пільг

Оскільки прожитковий мінімум є базовим показником для розрахунку більшості соціальних виплат, податкових пільг та рівня соціального забезпечення, комітет рекомендує перерахувати всі ці показники з урахуванням своїх пропозицій.

Зокрема, рівень прожиткового мінімуму для призначення допомоги у 2026–2028 роках визначатиметься так:

для працездатних осіб — 60% встановленого мінімуму;

для осіб, які втратили працездатність, та для осіб з інвалідністю — 100%;

для дітей — 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Депутати наголошують, що розмір прожиткового мінімуму впливає також на право звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти, що передбачено Законом України від 6 червня 2024 року №3788-IX «Про дошкільну освіту». В урядовому проєкті бюджету на 2026 рік ця норма залишилася без змін, що, на думку комітету, є помилкою.

Крім того, прожитковий мінімум визначає розмір податкових пільг, неоподатковуваної благодійної допомоги, а також виплат на поховання.

Мінімальна зарплата

Окремо комітет пропонує з 1 січня 2026 року встановити мінімальну заробітну плату у розмірі 9 664 грн замість закладених урядом 8 647 грн. Депутати пояснюють, що саме цей показник відповідає прожитковому мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до Закону України «Про оплату праці», мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) не може бути нижчим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року.

