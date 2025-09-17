Як зміниться розмір податків для ФОП у 2026

Уряд ухвалив проєкт Бюджету на 2026 рік, який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а отже, зміниться і розмір податків для ФОП

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович.

За його словами, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 р. становитиме 8 647 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн.

Як це вплине на розмір податків:

Єдиний податок для 1 групи у 2026р. становитиме 332,8 грн/міс.

Єдиний податок для 2 групи — 1 729,40 грн /міс.

Військовий збір ФОП 1 та 2 група — 864,70 грн./міс.

«Нагадаю, ці показники сталі і протягом року не змінюються. Вони фіксуються станом на 01.01.2026 року», — пояснює експерт.

Як це вплине на розмір ЄСВ:

ЄСВ для всіх груп з 1 січня 2026р. становитиме 1902,34 грн/міс.

Ліміти доходів для ФОП на 2026 рік також збільшаться:

для 1 групи — 1 444 049 грн;

для 2 групи — 7 211 598 грн;

для 3 групи — 10 091 049 грн.

Також Михайло Смокович додав, що до початку наступного року все буде як і раніше, зміни вступлять у силу з 1 січня.

Раніше ми писали, що Кабмін зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти, які встановлюють нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Йдеться про онлайн-майданчики на кшталт OLX, Rozetka, Prom, Uber, Bolt, Booking та інших сервісів.

