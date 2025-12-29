Індекс Еспресо: на скільки подорожчала чашка кави за рік

41 грн, в середньому, коштує чашка еспресо в Україні у грудні цьогоріч. За рік філіжанка кави зросла у ціні на 17%. Загалом у майже 2 рази піднялась ціна на еспресо від початку повномасштабної війни

Кава в Україні знову подорожчала: 41 грн сягнула середня ціна чашки еспресо у грудні 2025 року. Це на 17% більше, ніж у грудні торік, коли філіжанку кави можна було придбати за 35 грн. Загалом еспресо подорожчало у майже 2 рази від початку повномасштабної війни.

Найдорожче еспресо нині п’ють на Львівщині — в середньому, 47 гривень за чашку. За рік ціна тут зросла на 19%. Регіон уперше за останні роки очолив «кавовий рейтинг», витіснивши багаторічного південного лідера. Одещина, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, у грудні 2025 року опинилася на другому місці — 45 гривень за еспресо.

Втім, не вся країна п’є каву за львівськими цінами. Найдешевше еспресо вже третій рік поспіль можна знайти на Хмельниччині — 33 гривні за чашку. Навіть попри те, що й тут за рік ціна зросла на 18%. За 35 гривень можна випити еспресо у Запорізькій та Кіровоградській областях.

А ось найбільший річний приріст вартості еспресо зафіксований на прифронтовій Сумщині: +26%. Попри це, середня ціна все ще нижча за загальноукраїнську — 36 гривень. Ще минулого року Сумщина була серед регіонів із найдешевшою кавою.

Еспресо — основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.

Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

