Щонайменше 501,2 млн грн на тендерах «між своїми» провели цьогоріч — Опендатабот

У публічних закупівлях знову спливла стара проблема — пов’язані між собою учасники тендерів. Опендатабот проаналізував усі закупівлі за цей рік і виявив: щонайменше у 32 процедурах підтверджені зв’язки між учасниками. 501,2 млн грн сягає сума закупівель, в яких між учасниками є будь-які підтверджені зв’язки, що суперечать Закону

У звіті Опендатабот зазначається, що цьогоріч держава та громади вже встигли провести публічні закупівлі на мільярди гривень. Попри те, що сама ідея тендерів має виключити зловживання та корупційні ризики, у деяких закупівлях досі виграють компанії, пов’язані між собою через власників або кінцевих бенефіціарів. Закон допускає такі угоди лише у випадках, коли частка пов’язаності не більша за 25%.

У частині випадків це може бути простий збіг чи корпоративна структура, що формально не порушує Закон. Але 32 такі закупівлі на 501,2 млн грн уже виходять за межі: Опендатабот вияв пряму пов’язаність між учасниками та переможцем на рівні від 25% і більше, що є грубим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі».

Відкриває трійку лідерів таких закупівель тендер на 468,3 млн грн. У тендері, оголошеному Укрнафтою, брали участь компанія БК Укрбурсервіс та Спецмехсервіс, власниці яких мають ще одну спільну компанію — Нафтогазекологія. Формально це виглядає як конкуренція двох різних учасників, але фактично вони можуть бути елементами однієї бізнес-групи, яка розігрує тендер «у сім’ї».

Друга за розміром проблемна закупівля — на 10,4 млн грн. Тут пов’язаними між собою виявились компанія Спецкран та ВП ХЕАЗ. Обидва бізнеси мають одного й того ж співвласника.

Третя найбільша закупівля з протизаконними зв’язками — на 4,7 млн грн. У тендері брали участь лише 2 приватні підприємства Полтавське та Бориспільське, що мають одного власника.

Читайте також: Держборг України зріс майже на $3 млрд — Мінфін

Варто зазначити, що є ще 19 закупівель на 256,3 млн грн, які були поділені на лоти. У цих процедурах компанії з підтвердженими зв’язками брали участь у різних лотах одного тендера. Формально це не є порушенням закону, адже кожен лот вважається окремим предметом закупівлі. Водночас по суті ситуація виглядає так само: пов’язані компанії одночасно працюють у межах однієї закупівлі, що створює додаткові ризики для реальної конкуренції.

Чому це взагалі проблема і що каже Закон?

Українське законодавство вимагає від замовника закупівлі відхиляти пропозиції, якщо учасники є пов’язаними особами між собою. Якщо замовник бачить, що учасники мають спільних власників, перебувають під спільним контролем або пов’язані через сімейні чи службові відносини, він має відмовити такому учаснику в участі в процедурі та відхилити його тендерну пропозицію навіть під час дії воєнного стану.

Спрощені закупівлі дозволені лише для невеликих сум — до 100 тис. грн для товарів і послуг, до 200 тис. грн для поточного ремонту та до 1,5 млн грн для робіт. А також у випадках оборонних та таємних закупівель чи нагальної потреби.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

Які зміни відбулись у небанківському фінансовому секторі України у 2025

У Дії запустили житловий ваучер на 2 млн грн