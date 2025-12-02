Які зміни відбулись у небанківському фінансовому секторі України у 2025

Обсяг активів страховиків і ломбардів у ІІІ кварталі надалі зростав, а фінансових компаній – стабілізувався після падіння в попередньому кварталі. Кредитні спілки наростили обсяги споживчих позик. Помітно збільшилися обсяги кредитування, факторингу та лізингу

Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору, пише пресслужба НБУ.

Зазначається, що скорочення кількості надавачів небанківських фінансових послуг сповільнювалося, а загальні обсяги активів збільшилися до попереднього кварталу. Однак частка НБФУ під наглядом НБУ в активах фінсектору залишилася історично найнижчою – 8,9%.

Страховики

Найбільше зростання обсягу активів продемонстрували страховики. Активи ризикових страховиків збільшилися на 10% до попереднього кварталу (кв/кв) та на 31% у річному вимірі (р/р), а страховиків життя ‒ на 3% та 15% відповідно.

Основними рушіями зростання премій для ризикових страховиків (на 9% кв/кв та на 39% р/р) були страхування транспортних засобів та страхування здоров’я; для life-страховиків (на 12% кв/кв та на 6% р/р) – продукти накопичувального страхування життя.

Усі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR), тобто за рік вони цілком адаптувалися до оновлених вимог.

Кредитні спілки

Тривало зменшення кількості кредитних спілок та їхніх активів, передусім через відкликання ліцензій у порушників нормативів. 61% активів цього сегмента припадає на 10 найбільших спілок.

Обсяг нових споживчих кредитів зріс, натомість обсяг позик підприємцям знизився. Частка простроченої більш як на 90 днів основної суми кредитів знизилася до 25%.

Усі кредитні спілки дотримувалися нормативу достатності регулятивного капіталу Н1. Лише одна спілка не мала належного запасу ліквідності.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній у III кварталі дещо зріс після значного скорочення квартал тому. Нові кредити бізнесу сягнули найвищого рівня за період повномасштабної війни, а в роздрібному сегменті обсяг нових кредитів є стабільно високим п’ять кварталів поспіль.

Обсяги класичного факторингу – фінансування дебіторської заборгованості – зростали четвертий квартал поспіль.

Ломбарди наростили обсяги активів, зокрема нових кредитів під заставу, та прибуток.

Лише одна фінансова компанія, яка перебуває в процесі приєднання до іншої, не дотримувалася вимоги до мінімального розміру власного капіталу.

Перспективи та ризики

Із січня 2026 року страховики формуватимуть технічні резерви за оновленою методикою, а фінкомпанії виконуватимуть оновлені пруденційні вимоги. Значимі компанії, перелік яких буде оприлюднено до лютого 2026 року, будуть виконувати ще й додаткові вимоги та матимуть для цього перехідний період до липня.

Нещодавно ми також писали, що НБУ виявив порушення вимог законодавства у сфері споживчого кредитування з боку ТОВ «ФК «Є Гроші» і оштрафував компанію на загальну суму 2 844 586 грн, також до фінустанови застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження.

