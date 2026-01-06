НБУ відкликав ліцензію у фінкомпанії

Національний банк України застосував до Повного Товариства «ПП «Ера-Дон» і Компанія «Ваш Ломбард» (ЄДРПОУ 31832660) захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів

Підставою стало невиконання рішення регулятора щодо усунення (виправлення) виявлених порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

13 жовтня 2025 року до ПТ «Ваш Ломбард» було застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України у строк до 30 листопада 2025 року.

Однак ПТ «Ваш Ломбард» не подало до Національного банку звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік у встановлений Національним банком строк, що свідчить про невиконання зазначеної вимоги.

Рішення про застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність ломбарду ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 5 січня 2026 року. Рішення набирає чинності з дня доведення його до відома ПТ «Ваш Ломбард».

Нагадаємо, що НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на 12,8 млн грн. Нацбанк України застосував до ТОВ «Пейтек» заходи впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, у вигляді штрафу та письмового застереження.

Раніше ми писали, що НБУ у 2026 році планує здійснити перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у шістьох банках.

Джерело: НБУ.