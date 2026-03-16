Скільки заробили лідери ритейлу Індексу Опендатаботу

Понад 647 млрд грн доходу отримали компанії-лідери Індексу Опендатаботу 2026 у сфері роздрібної торгівлі. Це на 22% більше, ніж сукупний дохід компаній-топів у Індексі 2025 року. Проте не усім вдалось отримати прибуток. Очолюють рейтинг незмінно АТБ, Сільпо та Аврора

647,33 млрд грн склав сукупний дохід компаній ритейлу, що увійшли до Індексу Опендатаботу 2026. Це на 22% більше, ніж сукупний дохід лідерів Індексу 2025.

За рік вхідний поріг у десятку кращих помітно виріс: з 20 млрд грн в Індексі 2025 до 30 млрд грн цьогоріч.

Верхівка рейтингу залишилася незмінною. Так, першість утримує АТБ-маркет — 247,35 млрд грн доходу за 2025 рік. Це більш ніж третина від загального доходу всіх компаній десятки кращих. За рік дохід мережі зріс на 18%, а прибуток на 11% — до 3,43 млрд грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи АТБ, якій належать понад 13 бізнесів.

Другу позицію вже четвертий рік поспіль посідає Сільпо-Фуд із Fozzy Group із 106,07 млрд грн доходу — на 14% більше, ніж роком раніше. Водночас Сільпо показало найбільше зростання прибутку серед усіх учасників Індексу — у 7,5 разів (1,16 млрд грн).

Третє місце другий рік поспіль посідає мережа магазинів Аврора (Вигідна покупка). Її дохід за рік зріс на 30% і склав 49,25 млрд грн. Саме ця компанія стала найприбутковішою в Індексі: її прибуток у 2025 році сягнув 4,52 млрд грн, що на 11% більше, ніж роком раніше.

Окрім Сільпо, ще одна компанія із Fozzy Group увійшла до десятки. Так, четверте місце вдруге поспіль посідає Фора. Торік її дохід зріс на 27% і сягнув 44,34 млрд грн. Водночас прибуток збільшився утричі — до 394,5 млн грн. Сукупно Сільпо та Фора отримали 150,41 млрд грн, що становить 23% доходу всіх компаній Індексу.

До п’ятірки лідерів повернулася мережа магазинів техніки Comfy (Комфі Трейд), яка торік не потрапила до рейтингу через несвоєчасно подану звітність. Торік дохід компанії склав 39 млрд грн, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Водночас прибуток скоротився майже вдвічі — з 25,5 млн грн до 12,8 млн грн.

6 позицію другий рік поспіль утримує мережа Novus. Її дохід зріс на 20% — до 34,69 млрд грн, тоді як прибуток залишився майже незмінним — 556 млн грн.

Не всім учасникам Індексу вдалося завершити рік із прибутком. Якщо у попередньому Індексі всі компанії з топу ритейлу працювали «в плюс», то у 2025-му з’явилися й збиткові.

Так, компанія Metro (Метро Кеш енд Кері Україна), яка другий рік поспіль посідає 7-ме місце, отримала збиток 380,9 млн грн, хоча її дохід зріс на 18% і склав 33,92 млрд грн.

Не дуже вдалим був рік й для Rozetka, яка належить до ФПГ Розетка, що володіє 10 бізнесами. Компанія отримала 38,9 млн грн збитку, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік). Через це компанія різко втратила позиції: з 5-го місця у рейтингу 2025 року вона опустилася одразу на 10-те.

Восьму позицію вже третій рік поспіль утримує мережа магазинів Eva (РУШ). Компанія належить до Корпорації Тервін, що об’єднує понад 20 бізнесів. Торік дохід компанії зріс на 18% — до 31,82 млрд грн, однак прибуток скоротився на 21% — з 1,4 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Новачком Індексу стала компанія Петрол Контракт, що працює під брендом WOG. Компанію було засновано лише у 2022 році, проте торік вона показала найбільше зростання доходу серед усіх учасників Індексу. За рік показник зріс у 1,7 раза — до 30,79 млрд грн. Прибуток також зріс у 1,7 раза і склав 342,6 млн грн. Раніше до Індексу входила інша компанія групи Континіум — Вест Петрол Маркет, однак з 2024 року її дохід суттєво скоротився.

Водночас цього року до Індексу ритейлу не потрапили кілька великих гравців. Зокрема, мережа Varus (компанія Омега), що також належить до Корпорації Тервін у 2025 році отримала 24 млрд грн доходу (+20%) та 42,7 млн грн прибутку (+21%). Також поза рейтингом залишилася компанія Фудком, що управляє мережею Велика кишеня: її дохід зріс на 19% — до 23,65 млрд грн, а прибуток збільшився утричі і склав 378,7 млн грн. Компанія належить до ФПГ Рітейл груп.

Раніше ми писали, що за оперативною статистикою НБУ, у січні 2026 року темпи зростання чистих гривневих кредитів бізнесу збереглися на рівні грудня 2025 року — 35,6% р/р. Водночас приріст чистих гривневих кредитів населенню пришвидшився до 34,5% р/р.

Джерело: Опендатабот.