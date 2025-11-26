НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги

Нацбанк заборонив ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» надання фінансових послуг через інтернет-сервіси та брендовані відділення «Obmin24» та «X-Change»

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України ухвалив рішення про заборону діяльності з торгівлі валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» та іншим особам, які перебувають під значним, вирішальним (підконтрольним) впливом на управління або діяльність з боку кінцевих бенефіціарних власників Нєстєрова Геннадія Олексійовича та Шапаренко Світлани Михайлівни, які надають послуги з використанням інтернет-сервісів «Obmin24» та «X-Change» та/або в брендованих відділеннях «Obmin24» та «X-Change».

Зазначається, що заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень»Obmin24» та «X-Change».

Під час наглядової діяльності Нацбанк виявив:

жодна із зазначених компаній не мала відповідних ліцензій НБУ на здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями;

послуги сервісів «Obmin24» та «X-Change» систематично просувалися через рекламні кампанії (у тому числі мовою держави-агресора), які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів;

виявлено юридичні та економічні ознаки, що вказують на пов’язаність цих юридичних осіб і сервісів.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

На підставі Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про платіжні послуги» Правління Національного банку:

визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам з використанням інтернет-сервісів «Obmin24» та «X-Change» та/або в брендованих відділеннях «Obmin24» та «X-Change» такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг та фінансових послуг з торгівлі валютними цінностями;

віднесло ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж», які надають послуги з використанням інтернет-сервісів «Obmin24» та «X-Change» та/або у брендованих відділеннях «Obmin24» та «X-Change», до осіб, які здійснюють надання платіжних послуг без належної авторизації (без ліцензії та/або реєстрації);

заборонило ТОВ «ФК «Обмін24», ТОВ «ФК «Ікс Чендж» та іншим особам, на діяльність яких впливають кінцеві бенефіціарні власники цих компаній, надання таких послуг з використанням інтернет-сервісів «Obmin24» та «X-Change» та/або у брендованих відділеннях «Obmin24» та «X-Change».

Рішення ухвалено за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури та Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 17 листопада 2025 року.

«Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними. Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку та чинну ліцензію. Це можна перевірити на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку», — йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

