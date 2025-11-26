close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги

26.11.2025 19:40
Ольга Деркач

Нацбанк заборонив ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» надання фінансових послуг через інтернет-сервіси та брендовані відділення «Obmin24» та «X-Change»

НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк України ухвалив рішення про заборону діяльності з торгівлі валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» та іншим особам, які перебувають під значним, вирішальним (підконтрольним) впливом на управління або діяльність з боку кінцевих бенефіціарних власників Нєстєрова Геннадія Олексійовича та Шапаренко Світлани Михайлівни, які надають послуги з використанням інтернет-сервісів «Obmin24» та «X-Change» та/або в брендованих відділеннях «Obmin24» та «X-Change».

Зазначається, що заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень»Obmin24» та «X-Change».

Під час наглядової діяльності Нацбанк виявив:

  • жодна із зазначених компаній не мала відповідних ліцензій НБУ на здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
  • через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями;
  • послуги сервісів «Obmin24» та «X-Change» систематично просувалися через рекламні кампанії (у тому числі мовою держави-агресора), які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів;
  • виявлено юридичні та економічні ознаки, що вказують на пов’язаність цих юридичних осіб і сервісів.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

На підставі Законів України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про платіжні послуги» Правління Національного банку:

  • визнало послуги, які надаються фізичним та юридичним особам з використанням інтернет-сервісів «Obmin24» та «X-Change» та/або в брендованих відділеннях «Obmin24» та «X-Change» такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг та фінансових послуг з торгівлі валютними цінностями;
  • віднесло ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж», які надають послуги з використанням інтернет-сервісів «Obmin24» та «X-Change» та/або у брендованих відділеннях «Obmin24» та «X-Change», до осіб, які здійснюють надання платіжних послуг без належної авторизації (без ліцензії та/або реєстрації);
  • заборонило ТОВ «ФК «Обмін24», ТОВ «ФК «Ікс Чендж» та іншим особам, на діяльність яких впливають кінцеві бенефіціарні власники цих компаній, надання таких послуг з використанням інтернет-сервісів «Obmin24» та «X-Change» та/або у брендованих відділеннях «Obmin24» та «X-Change».

Рішення ухвалено за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури та Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг від 17 листопада 2025 року.

«Національний банк закликає громадян і бізнес бути обачними. Перед здійсненням фінансових операцій обов’язково перевіряйте, чи має установа відповідну авторизацію Національного банку та чинну ліцензію. Це можна перевірити на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку», — йдеться у повідомленні пресслужби регулятора.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей українці зберігають на рахунках у банках — ФГВФО

Чи надійно зберігати гроші в українських банках — відповідь ФГВФО

Скільки українці витратили за допомогою безконтактних платежів — НБУ

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесНБУ
google news
Новини по темі
НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії 26.11.2025

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
НБУ представив нову пам’ятну монету 26.11.2025

НБУ представив нову пам’ятну монету
НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження 25.11.2025

НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження
НБУ відкликав ліцензії у двох кредитних спілок 24.11.2025

НБУ відкликав ліцензії у двох кредитних спілок
НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові 20.11.2025

НБУ відкликав ліцензію небанківській фінустанові
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

 Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
Останні новини
Сьогодні  20:20

Світова економіка наближається до масштабної рецесії — економіст

 Сьогодні  19:40

НБУ заборонив декільком небанкам надавати фінансові послуги

 Сьогодні  19:00

Потужні магнітні бурі знову накрили Землю: Кр-індекс досяг 7 балів

 Сьогодні  18:20

Mastercard запускає ексклюзивні дизайни та привілеї для власників карток

 Сьогодні  17:40

Чи варто очікувати зростання тарифів Укрпошти — Смілянський

 Сьогодні  17:00

НБУ застосував захід впливу до фінкомпанії

 Сьогодні  16:20

BlackRock продає більше Біткоїна попри відновлення крипторинку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.