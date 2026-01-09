close-btn
Біткоїн може досягти $2,9 млн до 2050 року – VanEck

09.01.2026 17:00
Ольга Деркач

Аналітики VanEck заявили, що до 2050 року Біткоїн може обслуговувати 5–10% світової торгівлі та становити 2,5% резервів центральних банків, посилюючи свою стратегічну роль як монетарного хеджу

Фото: pixabay.com

Біткоїн може зрости до $2,9 млн до 2050 року, якщо стане валютою для розрахунків у міжнародній і внутрішній торгівлі та буде ширше інтегрований у резерви центральних банків, прогнозують аналітики керуючої компанії VanEck.

Цільовий рівень у $2,9 млн передбачає 15% середньорічного темпу зростання (CAGR) і те, що до 2050 року Біткоїн використовуватимуть для розрахунків за 5–10% міжнародної світової торгівлі та 5% внутрішньої торгівлі. Про це йдеться в оцінці керівника напряму досліджень цифрових активів VanEck Меттью Сіґела та старшого інвестиційного аналітика Патріка Буша.

Головними драйверами зростання ціни Біткоїна вони назвали розширення глобальної ліквідності та знецінення грошей. Вони зазначили: «Біткоїн у цій концепції — не тактична ставка; він виконує функцію довгострокового хеджу від несприятливих сценаріїв монетарного режиму. Хоча короткострокова динаміка ціни залишається функцією циклів глобальної ліквідності та кредитного плеча, довгострокове накопичення вартості буде зумовлене зближенням Біткоїна зі структурними вадами системи суверенного боргу».

За їхніми оцінками, центральні банки можуть утримувати 2,5% своїх активів у Біткоїні, а ціна $2,9 млн означала б, що Біткоїн становить 1,66% світових фінансових активів.

Цікаве по темі: Майнер 8 років накопичував Біткоїн і не продав жодного разу

Позначка $2,9 млн — це базовий сценарій VanEck. У ведмежому сценарії передбачається 2% CAGR і зростання до $130 000, а в бичачому — 20% CAGR і підйом до $52,4 млн.

Біткоїн уже використовується у світовій торгівлі, особливо в країнах під санкціями, однак серед країн G7 його поширення залишається мінімальним.

Біткоїн може випередити деякі з провідних валют сьогодення

Дані SWIFT — найбільшої міжнародної платіжної мережі — показують, що станом на вересень 2025 року на долар США припадало 47,8% розрахунків у міжнародній торгівлі. Далі йшли євро та британський фунт із частками 22,8% і 7,4% відповідно.

Японська єна та китайський юань доповнюють п’ятірку лідерів із 3,7% і 3,2%.

Якби Біткоїн, за моделлю VanEck, отримав частку 5–10%, він був би приблизно так само поширений у міжнародних торговельних розрахунках, як сьогодні британський фунт.

Закладений VanEck показник 15% CAGR є нижчим за 25% CAGR, який компанія використовувала у грудні 2024 року. Тоді VanEck оцінювала, що резерв США у 1 млн біткоїнів може скоротити державний борг Америки на 35% до 2049 року.

Джерело: Cointelegraph.

