У який день тижня експерти не радять купувати криптовалюти

07.01.2026 21:00
Ольга Деркач

Якщо ви коли-небудь спілкувалися з фінансовим радником або біржовим брокером, то напевно чули: правильний таймінг може суттєво вплинути на успіх угод. Інвестори використовують різні методи, щоб визначити найкращий момент для операцій на фондовому ринку

У який день тижня експерти не радять купувати криптовалюти

Фото: freepik.com

А як щодо криптовалют? Це питання хвилює багатьох потенційних інвесторів — особливо з огляду на масштаби ринку, який трохи більше ніж рік тому перевищив $3 трлн.

Існують певні підходи та орієнтири, якими користуються інвестори, але класичні закономірності фондового ринку не завжди працюють у крипті. Втім, зважаючи на високу волатильність криптовалют, варто хоча б взяти до уваги поради експертів.

Не відкладайте покупку до п’ятниці

Не варто відкладати купівлю криптовалюти на кінець тижня. Особливо краще уникати п’ятниць.

Як зазначають у Corporate Finance Institute, «зазвичай ціни на криптовалюти низькі в понеділок і зростають упродовж тижня. Коли настають вихідні, ціни, як правило, знижуються до того моменту, коли ринкова активність відновлюється в понеділок. Оскільки після вихідних із низькою торговою активністю ціни найчастіше опиняються на мінімальних рівнях, понеділок — найкращий день тижня для купівлі криптовалюти».

Цікаве по темі: Які криптовалюти варто купувати у 2026: портфель на $1000 від ШІ

Кінець місяця

Ще один фактор, на який варто зважати, — це день місяця. Загалом, за даними Corporate Finance Institute, кінець місяця зазвичай вважається найкращим моментом для купівлі криптовалют. У перші тижні місяця ціни переважно зростають, а ближче до завершення місяця — знижуються.

Якщо ви новачок у крипті, перед покупкою варто пам’ятати кілька речей. По-перше, крипторинок зазвичай дуже волатильний. Це означає, що ще до старту потрібно чітко розуміти, який рівень ризику для вас прийнятний. І хоча купувати та продавати криптовалюти можна цілодобово, інвесторам також варто стежити за фондовими ринками: події під час традиційних торгових годин часто впливають і на криптотрейдинг.

Джерело: GOBankingRates.

Рубрики: Криптовалюти
