Падіння Біткоїна — це підготовка до великого ралі у 2026 — аналітик

Нові максимуми золота та срібла дедалі частіше трактують як сигнал ліквідності, а не як попередження про втечу від ризику

Наприкінці грудня 2025 року Біткоїн торгується поблизу $87 000, знизившись більш ніж на 30% від жовтневого піку вище $126 000. Водночас золото та срібло продовжують оновлювати історичні максимуми. Проте, на думку низки аналітиків, ця дивергенція не є тривожним сигналом, а радше знайомою формацією, яка в минулому передувала одному з найпотужніших ралі Біткоїна.

Згідно з цією точкою зору, нинішня пауза в русі BTC нагадує середину 2020 року, коли після великого ринкового шоку дорогоцінні метали зросли першими, а вже за кілька місяців капітал почав перетікати в криптоактиви, що дало вражаючий результат.

Золото та срібло знову задають тон, поки Біткоїн консолідується

У дописі в X від 29 грудня аналітик Bull Theory звернув увагу на разючу схожість між поточною ринковою ситуацією та періодом після обвалу в березні 2020 року. Тоді масштабна ліквідність від центробанків спершу пішла в золото та срібло: золото зросло приблизно з $1 450 до $2 075 до серпня 2020 року, тоді як срібло подорожчало з близько $12 до $29. У той самий час Біткоїн майже п’ять місяців перебував у боковому діапазоні $9 000–$12 000, перш ніж у другому кварталі 2021 року злетіти до $64 800 — це на 440% вище рівня серпня 2020 року.

🚨 WHY IS BITCOIN DOWN -30% FROM ITS PEAK WHILE GOLD AND SILVER ARE GOING PARABOLIC? Because Gold and Silver tops first, then Bitcoin starts its rally. Here is what happened last time 👇 After the March 2020 crash, the Fed injected massive liquidity into the system. The first… pic.twitter.com/3Wvhd5lz3V — Bull Theory (@BullTheoryio) December 29, 2025

У 2025 році, за словами аналітика, дорогоцінні метали знову виходять уперед. Нещодавно золото оновило історичний максимум на рівні близько $4 550, а срібло встановило власний рекорд, піднявшись майже до $84 після вибухового фінального кварталу. Біткоїн натомість досі не може закріпитися вище $90 000 і намагається оговтатися від наслідків ліквідацій 10 жовтня, коли було знищено понад $19 млрд позицій із кредитним плечем.

Bull Theory зазначає, що історично саме випереджальне зростання металів сигналізувало про наступний рух ризикових активів, а не про завершення циклу. Аналітик також додав, що на відміну від 2020 року, у 2026-му можуть одночасно зійтися кілька позитивних факторів: подальше зниження ставок, нові вливання ліквідності, м’якші вимоги до банківського левериджу, чіткіше регулювання крипторинку та ширший доступ до ETF не лише на Біткоїн.

«У минулому циклі Біткоїн зростав переважно завдяки ліквідності. Цього разу сходяться і ліквідність, і структура», — заявив Bull Theory.

Динаміка ціни та що вона може означати для 2026 року

На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався близько $88 000, додавши близько 0,5% за день, але залишаючись на понад 5% у мінусі з початку року. Протягом останнього тижня ціна рухалася в дуже вузькому діапазоні — від $86 000 до трохи вище $90 000 — із низьким імпульсом на коротких таймфреймах. Місячна динаміка залишається слабко негативною, що більше свідчить про нерішучість, ніж про паніку.

Ця стримана поведінка різко контрастує з ринком металів: цього року золото подорожчало приблизно на 75%, а срібло — більш ніж на 170%. Такий розрив опустив співвідношення BTC до золота та срібла до багаторічних мінімумів, підсилюючи аргумент, що Біткоїн виглядає недооціненим у відносному вимірі.

Якщо сценарій 2020 року повториться і метали зупиняться, а ліквідність почне перетікати, Bull Theory оцінює потенціал зростання Біткоїна більш ніж у чотири рази до 2026 року.

«Поточний боковий рух BTC — це не початок ведмежого ринку, а радше затишшя перед бурею», — підсумував аналітик.

