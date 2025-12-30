close-btn
Binance припиняє виведення коштів на картки для українських користувачів

30.12.2025 14:40
Ольга Деркач

Найбільша криптобіржа світу Binance розіслала своїм клієнтам в Україні попередження про зміни у роботі з фіатними каналами. Починаючи з 29 грудня 2025 року платформа оновлює правила обслуговування та тимчасово призупиняє частину сервісів. Найвідчутніше нововведення для українських користувачів — зупинка прямого виведення грошей на банківські картки

Фото: freepik.com

Що перестало працювати з 29 грудня

Виведення коштів на картки. Користувачі більше не можуть переказати гроші безпосередньо на картки VISA або MasterCard. Binance повідомляє, що опція тимчасово недоступна й буде відновлена лише після окремого оголошення.

Періодичні покупки (Recurring Buy). Автоматичні регулярні покупки криптовалюти, які були налаштовані заздалегідь, більше не виконуватимуться. Якщо у вас були активні шаблони для систематичного поповнення портфеля, вони фактично зупиняються.

Лімітні ордери на купівлю за фіат. Також біржа скасувала лімітні заявки на придбання активів за фіатні кошти. Тобто встановлені ордери, які мали спрацювати за заданою ціною, більше не підтримуються в цьому форматі.

Цікаве по темі: Binance звільнила працівника за зловживання інсайдерською інформацією

Що продовжує працювати

Binance окремо підкреслює, що поповнення рахунку та внесення коштів на платформу для українських користувачів здебільшого залишаються доступними. Зокрема, працюють такі канали:

  • депозити та купівля через VISA/MasterCard. Операції з картками залишаються активними, але лише для вхідних транзакцій — поповнення рахунку та купівлі криптовалюти;
  • Apple Pay і Google Pay. Ці платіжні методи можна й надалі використовувати для поповнення балансу на біржі;
  • SWIFT-перекази. Канал SWIFT залишається доступним як для введення, так і для виведення коштів, тому наразі це один із головних варіантів для тих, кому потрібно перевести гроші з платформи.

Що робити тим, кому потрібно терміново вивести кошти

Користувачам, яким потрібно швидко перевести кошти з Binance, доведеться переходити на SWIFT-перекази або шукати інші варіанти, оскільки прямий вивід на карту наразі заблокований. Як альтернативу також можна розглядати P2P-торгівлю, якщо вона доступна для конкретного регіону, але ключовий факт залишається незмінним: виведення на банківські картки тимчасово не працює.

Джерело: Мінфін.

